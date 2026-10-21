Ліжка без матраців, старі покривала та антисанітарія: Лубінець повідомив про порушення в Білгород-Дністровському ТЦК. ФОТОрепортаж

Представники омбудсмена виявили порушення під час моніторингового візиту до Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП на Одещині.

Про це повідомив уповноважений Верховної Раді з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Люди, які ще вчора ходили на роботу в комфортний офіс або стрибали на батутах зі своїми дітьми на розважальному майданчику, обирали звичне життя, а потім стали на захист України, сьогодні змушені жити в підвалах на бетонній підлозі, накриватися старими простирадлами й спати на старих ліжках, на частині з яких взагалі немає матраців", - зазначив омбудсмен.

Також читайте: Військові ТЦК близько 10 разів заходили до приватних будинків і силоміць забирали чоловіків, - Лубінець

Крім того, за його словами, отвори у стінах біля вентиляційних конструкцій заткнуті звичайними подушками. А про санітарний стан туалетів годі й казати - він, м’яко кажучи, теж незадовільний.

"Втім, найбільше в пам’ять врізалися металеві ґрати на дверях приміщень, де знаходяться мобілізовані. Навряд чи вони там для антуражу чи створення умовного стилю лофт. Йдеться не про дизайнерський ремонт, а про обмеження свободи мобілізованих. На це не можна заплющувати очі - побачене потребує ретельної перевірки", - наголосив він.

Читайте: Лубінець назвав "ганебну четвірку" областей із найбільшою кількістю скарг на дії ТЦК

Загальна ситуація

Не набагато краща ситуація і в казармах роти охорони: тіснява в кімнатах, двоярусні ліжка, а замість тумбочок - картонні коробки.

Також на території ТЦК та СП знайшли алкоголь у пластикових ємностях.

Також читайте: Лубінець пояснив, що можуть і чого не можуть робити працівники ТЦК

Каски та бронежилети, які мають захищати життя військовослужбовців, лежать у відкритому гаражі без дверей, серед старих меблів та іншого непотребу. А це спорядження, від якого безпосередньо залежить безпека людей.

"Як на мене, цих порушень уже забагато для одного ТЦК", - наголосив Лубінець.

Є запитання до керівництва ТЦК

"До керівництва Білгород-Дністровського РТЦК та СП є серйозні запитання: що зроблено для усунення цих проблем і хто відповідатиме за порушення? Мені дуже неприємно, що я маю пояснювати елементарні речі дорослим людям, але мобілізовані - це не люди другого сорту. Те, що людина підлягає мобілізації або вже проходить відповідні процедури, не позбавляє її права на гідне ставлення", - зазначив омбудсмен.

Дивіться також: Чоловік провів понад сім днів у підвалі ТЦК на Львівщині: Лубінець перевіряє законність його перебування. ФОТО

Лубінець додав, що за результатами моніторингового візиту готує акти реагування, щоб домогтися усунення порушень і перевірки дій відповідальних посадовців.

"Захист прав людини не залишається на порозі перед входом до ТЦК та СП. І жодна установа не може бути винятком із цього правила", - наголосив він.