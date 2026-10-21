Ліжка без матраців, старі покривала та антисанітарія: Лубінець повідомив про порушення в Білгород-Дністровському ТЦК. ФОТОрепортаж
Представники омбудсмена виявили порушення під час моніторингового візиту до Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП на Одещині.
Про це повідомив уповноважений Верховної Раді з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Люди, які ще вчора ходили на роботу в комфортний офіс або стрибали на батутах зі своїми дітьми на розважальному майданчику, обирали звичне життя, а потім стали на захист України, сьогодні змушені жити в підвалах на бетонній підлозі, накриватися старими простирадлами й спати на старих ліжках, на частині з яких взагалі немає матраців", - зазначив омбудсмен.
Крім того, за його словами, отвори у стінах біля вентиляційних конструкцій заткнуті звичайними подушками. А про санітарний стан туалетів годі й казати - він, м’яко кажучи, теж незадовільний.
"Втім, найбільше в пам’ять врізалися металеві ґрати на дверях приміщень, де знаходяться мобілізовані. Навряд чи вони там для антуражу чи створення умовного стилю лофт. Йдеться не про дизайнерський ремонт, а про обмеження свободи мобілізованих. На це не можна заплющувати очі - побачене потребує ретельної перевірки", - наголосив він.
Загальна ситуація
- Не набагато краща ситуація і в казармах роти охорони: тіснява в кімнатах, двоярусні ліжка, а замість тумбочок - картонні коробки.
- Також на території ТЦК та СП знайшли алкоголь у пластикових ємностях.
- Каски та бронежилети, які мають захищати життя військовослужбовців, лежать у відкритому гаражі без дверей, серед старих меблів та іншого непотребу. А це спорядження, від якого безпосередньо залежить безпека людей.
"Як на мене, цих порушень уже забагато для одного ТЦК", - наголосив Лубінець.
Є запитання до керівництва ТЦК
"До керівництва Білгород-Дністровського РТЦК та СП є серйозні запитання: що зроблено для усунення цих проблем і хто відповідатиме за порушення? Мені дуже неприємно, що я маю пояснювати елементарні речі дорослим людям, але мобілізовані - це не люди другого сорту. Те, що людина підлягає мобілізації або вже проходить відповідні процедури, не позбавляє її права на гідне ставлення", - зазначив омбудсмен.
Лубінець додав, що за результатами моніторингового візиту готує акти реагування, щоб домогтися усунення порушень і перевірки дій відповідальних посадовців.
"Захист прав людини не залишається на порозі перед входом до ТЦК та СП. І жодна установа не може бути винятком із цього правила", - наголосив він.
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