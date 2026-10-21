Украинские разведчики Group 10 хитростью взяли в плен рашиста, который принял их за своих: "Скидывай рюкзак, ты в плену". ВИДЕО
Разведчики Сил обороны из подразделения Group 10 хитростью взяли в плен российского оккупанта, который принял их за своих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как украинские военные во время спецоперации приближаются к захватчику и приказывают ему сдаться в плен.
"- Сбрасывай рюкзак, ты в плену.
- Понял.
На втором видео показаны эпизоды операции разведчиков в Сумской области, которая длилась семь недель. По ее итогам украинские военные ликвидировали 108 российских оккупантов, еще 29 захватчиков взяли в плен.
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