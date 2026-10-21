Українські розвідники Group 10 хитрістю взяли в полон рашиста, який прийняв їх за своїх: "Скидывай рюкзак, ты в плену". ВIДЕО

Розвідники Сил оборони з підрозділу Group 10 хитрістю взяли в полон російського окупанта, який сприйняв їх за своїх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як українські військові під час спецоперації наближаються до загарбника та наказують йому здатися в полон.

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- Скидывай рюкзак, ты в плену.

- Понял.

На другому відео показано епізоди операції розвідників на Сумщині, яка тривала сім тижнів. За її підсумками, українські військові ліквідували 108 російських окупантів, ще 29 загарбників взяли в полон.

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