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Новости Отключение электроэнергии
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Электроснабжение улучшилось: в Коростышевской громаде приостанавливают работу пунктов несокрушимости

несокрушимости, пункт

В Коростышевской громаде Житомирской области временно приостанавливают работу пунктов несокрушимости в связи с улучшением ситуации с электроснабжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Коростышевской районной военной администрации Юрий Денисовец на своей странице в Facebook.

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Пункты несокрушимости: жителей призывают заботиться о безопасности

В то же время Денисовец сообщил, что российские войска атаковали объект критической инфраструктуры. По его словам, пострадавших нет.

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям.

Граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги, своевременно направляться в укрытия и заботиться о безопасности близких.

Также жителей призывают не распространять фото и видео с места удара и работы соответствующих служб.

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Тарифы на электроэнергию (2520) Житомирская область (1590) Житомирский район (70)
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