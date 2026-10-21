РФ атаковала частное предприятие в Житомирской области: возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты вновь атаковали гражданский объект в Житомирской области.
Об этом заявил глава ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.
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"В результате ночной российской атаки возник пожар на одном из частных предприятий Коростенской общины", — говорится в сообщении.
Спасатели были вынуждены приостанавливать работы и отводить личный состав и технику в безопасное место из-за постоянных сигналов тревоги.
"Пожар ликвидирован. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — добавил глава ОГА.
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