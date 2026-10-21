Ночная атака РФ на Одесскую область: повреждены объекты энергетики и предприятие пищевой промышленности. ФОТО
Ночью 21 октября войска РФ нанесли удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате ударов повреждены объекты энергетики и частное предприятие пищевой промышленности.
Информация о пострадавших не поступала. Продолжаются работы по ликвидации последствий.
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