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Новини Атака безпілотників на Одещину
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Нічна атака РФ на Одещину: пошкоджено енергооб’єкти та харчове підприємство. ФОТО

Вночі 21 жовтня війська РФ атакували Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, внаслідок ударів пошкоджено обʼєкти енергетики та приватне підприємство харчової промисловості.

обстріл Одещини 21 жовтня
обстріл Одещини 21 жовтня

Також читайте: Нічний удар РФ по Одещині: пошкоджено об’єкти енергетики, є знеструмлення. ФОТОрепортаж

Інформація про постраждалих не надходила. Тривають роботи з ліквідації наслідків.

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обстріл (37547) Одеська область (4306)
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