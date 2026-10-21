Нічна атака РФ на Одещину: пошкоджено енергооб’єкти та харчове підприємство. ФОТО
Вночі 21 жовтня війська РФ атакували Одещину ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок ударів пошкоджено обʼєкти енергетики та приватне підприємство харчової промисловості.
Інформація про постраждалих не надходила. Тривають роботи з ліквідації наслідків.
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