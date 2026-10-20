Нічний удар РФ по Одещині: пошкоджено об’єкти енергетики, є знеструмлення. ФОТОрепортаж

У ніч проти вівторка, 20 жовтня, війська РФ продовжували атакувати Одещину. Під ударами - енергетика області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Куди поцілив ворог?

За даними ОВА, вночі внаслідок російської атаки на Одещину зазнали пошкоджень обʼєкти енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти масовано атакували енергетику на Одещині: руйнування масштабні, без світла понад 24 тис. споживачів (оновлено)

Які наслідки?

Як зазначається, постраждалих немає.

Через ворожі удари в окремих районах області виникли перебої з електропостачанням. Фахівці вже працюють над його відновленням.



















Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вночі атакувала Одещину: пошкоджено будинки відпочинку й автомобілі. ФОТО

Критична інфраструктура працює від резервних джерел живлення.