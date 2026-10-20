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Новини Обстріли Одещини
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Нічний удар РФ по Одещині: пошкоджено об’єкти енергетики, є знеструмлення. ФОТОрепортаж

У ніч проти вівторка, 20 жовтня, війська РФ продовжували атакувати Одещину. Під ударами - енергетика області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

За даними ОВА, вночі внаслідок російської атаки на Одещину зазнали пошкоджень обʼєкти енергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти масовано атакували енергетику на Одещині: руйнування масштабні, без світла понад 24 тис. споживачів (оновлено)

Які наслідки?

Як зазначається, постраждалих немає.

Через ворожі удари в окремих районах області виникли перебої з електропостачанням. Фахівці вже працюють над його відновленням.

обстріл Одещини 20 жовтня
обстріл Одещини 20 жовтня
обстріл Одещини 20 жовтня
обстріл Одещини 20 жовтня
обстріл Одещини 20 жовтня
обстріл Одещини 20 жовтня
обстріл Одещини 20 жовтня
обстріл Одещини 20 жовтня
обстріл Одещини 20 жовтня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вночі атакувала Одещину: пошкоджено будинки відпочинку й автомобілі. ФОТО

Критична інфраструктура працює від резервних джерел живлення.

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обстріл (37572) Одеська область (4311) енергетика (3810)
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