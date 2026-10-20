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Нічний удар РФ по Одещині: пошкоджено об’єкти енергетики, є знеструмлення. ФОТОрепортаж
У ніч проти вівторка, 20 жовтня, війська РФ продовжували атакувати Одещину. Під ударами - енергетика області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
За даними ОВА, вночі внаслідок російської атаки на Одещину зазнали пошкоджень обʼєкти енергетики.
Які наслідки?
Як зазначається, постраждалих немає.
Через ворожі удари в окремих районах області виникли перебої з електропостачанням. Фахівці вже працюють над його відновленням.
Критична інфраструктура працює від резервних джерел живлення.
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