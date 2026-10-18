Окупанти масовано атакували енергетику на Одещині: руйнування масштабні, без світла понад 24 тис. споживачів (оновлено)

У ніч на 18 жовтня російські військ завдали масованого удару по енергетиці в Одеській області, внаслідок чого є знеструмлення.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, вночі російські війська масовано атакували енергетичні об'єкти на Одещині.

Унаслідок ударів близько 24 тис. споживачів у різних районах області залишилися без електропостачання.

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Відновлювальні роботи

Наголошується, що енергетики беззупинно продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

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Запроваджено аварійні відключення

У ДТЕК додали, що через атаку на обʼєкти енергетики фіксуються аварійні відключення.

Без світла залишаються 24,1 тис. родин у Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах.

"Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу. Енергетики працюють, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки. Дякуємо за терпіння та розуміння", - йдеться в повідомленні.