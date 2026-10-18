Оккупанты массированно атаковали энергетику в Одесской области: без света около 24 тыс. потребителей (обновлено)

В ночь на 18 октября российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики в Одесской области, в результате чего произошло отключение электроэнергии.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, ночью российские войска массированно атаковали энергетические объекты в Одесской области.

В результате ударов около 24 тыс. потребителей в разных районах области остались без электроснабжения.

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Восстановительные работы

Отмечается, что энергетики без перерыва продолжают аварийно-восстановительные работы.

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Введены аварийные отключения

В ДТЭК добавили, что из-за атаки на объекты энергетики фиксируются аварийные отключения.

Без света остаются 24,1 тыс. семей в Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском районах.

"Разрушение масштабное. Восстановление поврежденного оборудования требует времени. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома. Спасибо за терпение и понимание", - говорится в сообщении.