РФ атаковала критическую инфраструктуру Винницкой области: в области аварийные отключения электроэнергии

Ночью 18 октября войска РФ в очередной раз атаковали Винницкую область. В результате воздушной атаки противника зафиксированы разрушения критически важной инфраструктуры.

Об этом сообщила в Telegram-канале глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, передает Цензор.НЕТ.

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Происходят отключения электроэнергии

По данным ОГА, по области наблюдаются аварийные отключения света. Там, где это необходимо, критически важная инфраструктура переходит на резервные источники питания.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

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"В ближайшее время ситуация с электроснабжением будет оставаться нестабильной. Просьба к жителям Винницкой области: не включайте все электроприборы одновременно, чтобы избежать искусственной перегрузки сети. Рациональное энергопотребление — это наша помощь энергетикам", — подчеркивает глава области.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Винницкая область пережила одну из самых массированных атак: шестеро раненых, наблюдаются перебои с электричеством и водой.

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