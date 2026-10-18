РФ атакувала критичну інфраструктуру Вінниччини: в області аварійні знеструмлення

Вночі 18 жовтня війська РФ вчергове атакували Вінницьку область. Внаслідок повітряної атаки ворога є руйнування критичної інфраструктури.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

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Є знеструмлення

За даними ОВА, по області наявні аварійні відключення світла. Там де це потрібно, критична інфраструктура переходить на резервні джерела живлення.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

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"Найближчим часом ситуація з електропостачанням залишатиметься нестабільною. Прохання до жителів Вінниччини: не вмикати всі електроприлади одночасно, щоб уникнути штучного перевантаження мережі. Свідоме енергоспоживання - це наша допомога енергетикам", - наголошує очільниця області.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак: шестеро поранених, є перебої зі світлом та водою.

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