РФ атакувала критичну інфраструктуру Вінниччини: в області аварійні знеструмлення
Вночі 18 жовтня війська РФ вчергове атакували Вінницьку область. Внаслідок повітряної атаки ворога є руйнування критичної інфраструктури.
Про це повідомила у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.
Є знеструмлення
За даними ОВА, по області наявні аварійні відключення світла. Там де це потрібно, критична інфраструктура переходить на резервні джерела живлення.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
"Найближчим часом ситуація з електропостачанням залишатиметься нестабільною. Прохання до жителів Вінниччини: не вмикати всі електроприлади одночасно, щоб уникнути штучного перевантаження мережі. Свідоме енергоспоживання - це наша допомога енергетикам", - наголошує очільниця області.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак: шестеро поранених, є перебої зі світлом та водою.
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