Рашисты нанесли удар по Тернопольской области: поврежден объект энергетики, есть отключения электроэнергии
Продолжаются вражеские атаки на Тернопольскую область, под прицелом - критически важная инфраструктура области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольской ОГА.
Как отмечается, сегодня утром зафиксировано попадание БПЛА в районе населенного пункта Старый Вишневец в Кременецком районе.
"Пострадал объект энергетики. В результате - отключено электроснабжение части потребителей", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока не поступало.
На местах работают соответствующие службы.
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