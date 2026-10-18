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Новости Удары по энергетике Обстрелы Тернопольщины
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Рашисты нанесли удар по Тернопольской области: поврежден объект энергетики, есть отключения электроэнергии

Энергетика Тернопольской области под ударом

Продолжаются вражеские атаки на Тернопольскую область, под прицелом - критически важная инфраструктура области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольской ОГА.

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Как отмечается, сегодня утром зафиксировано попадание БПЛА в районе населенного пункта Старый Вишневец в Кременецком районе.

"Пострадал объект энергетики. В результате - отключено электроснабжение части потребителей", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало.

На местах работают соответствующие службы.

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Что предшествовало

  • Напомним, что 16 октября в Кременецком районе Тернопольской области враг атаковал объект энергетической инфраструктуры.
  • Впоследствии враг повторно атаковал объект энергетики в Тернопольской области.

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