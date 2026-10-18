Рашисти вдарили по Тернопільщині: уражено об’єкт енергетики, є знеструмлення
Продовжуються ворожі атаки на Тернопільщину, під прицілом - критична інфраструктура області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Тернопільської ОВА.
Як зазначається, сьогодні вранці зафіксовано влучання БпЛА в районі населеного пункт Старий Вишнівець на Кременеччині.
"Уражено об’єкт енергетики. Як наслідок - знеструмлено частину споживачів", - йдеться у повідомленні.
Інформації про потерпілих наразі не надходило.
На локаціях працюють відповідні служби.
Що передувало
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