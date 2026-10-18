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Новини Удари по енергетиці Обстріли Тернопільщини
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Рашисти вдарили по Тернопільщині: уражено об’єкт енергетики, є знеструмлення

енергетика Тернопільщини під ударом

Продовжуються ворожі атаки на Тернопільщину, під прицілом - критична інфраструктура області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Тернопільської ОВА.

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Як зазначається, сьогодні вранці зафіксовано влучання БпЛА в районі населеного пункт Старий Вишнівець на Кременеччині.

"Уражено об’єкт енергетики. Як наслідок - знеструмлено частину споживачів", - йдеться у повідомленні.

Інформації про потерпілих наразі не надходило.

На локаціях працюють відповідні служби.

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Що передувало

  • Нагадаємо, що 16 жовтня у Кременецькому районі Тернопільської області ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури.
  • Згодом ворог повторно атакував об’єкт енергетики на Тернопільщині.

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