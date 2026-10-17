Росія вночі атакувала Одещину: пошкоджено будинки відпочинку й автомобілі. ФОТО

Вночі 17 жовтня російські загарбники атакували рекреаційну зону Одещину. Постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Під ударами опинилася зона рекреації, пошкоджено будинки відпочинку, приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

На місці триває ліквідація наслідків.

Наслідки атаки







Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Житомирщину БпЛА: пошкоджено два будинки, є постраждалі