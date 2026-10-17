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Росія вночі атакувала Одещину: пошкоджено будинки відпочинку й автомобілі. ФОТО
Вночі 17 жовтня російські загарбники атакували рекреаційну зону Одещину. Постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
"Під ударами опинилася зона рекреації, пошкоджено будинки відпочинку, приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні.
На місці триває ліквідація наслідків.
Наслідки атаки
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