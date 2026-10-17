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Новини Обстріли Одещини
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Росія вночі атакувала Одещину: пошкоджено будинки відпочинку й автомобілі. ФОТО

Вночі 17 жовтня російські загарбники атакували рекреаційну зону Одещину. Постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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 "Під ударами опинилася зона рекреації, пошкоджено будинки відпочинку, приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні. 

На місці триває ліквідація наслідків.

Наслідки атаки

Російський удар по Одещині: пошкоджені будинки та авто
Російський удар по Одещині: пошкоджені будинки та авто
Російський удар по Одещині: пошкоджені будинки та авто

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