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Новости Обстрелы Одесчины
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Россия ночью атаковала Одесчину: повреждены дома отдыха и автомобили. ФОТО

Ночью 17 октября российские захватчики атаковали рекреационную зону в Одесской области. Пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

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 "Под ударами оказалась рекреационная зона, повреждены дома отдыха, частные автомобили", — говорится в сообщении. 

На месте продолжается ликвидация последствий.

Последствия атаки

Российский удар по Одесской области: повреждены дома и автомобили
Российский удар по Одесской области: повреждены дома и автомобили
Российский удар по Одесской области: повреждены дома и автомобили

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