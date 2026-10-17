Россия ночью атаковала Одесчину: повреждены дома отдыха и автомобили. ФОТО

Ночью 17 октября российские захватчики атаковали рекреационную зону в Одесской области. Пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

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"Под ударами оказалась рекреационная зона, повреждены дома отдыха, частные автомобили", — говорится в сообщении.

На месте продолжается ликвидация последствий.

Последствия атаки







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