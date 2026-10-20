Ночной удар РФ по Одесской области: повреждены объекты энергетики, наблюдаются отключения электроэнергии. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на вторник, 20 октября, войска РФ продолжали наносить удары по Одесской области. Под ударами оказалась энергетика области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Куда нанес удар враг?

По данным ОГА, ночью в результате российской атаки на Одесскую область были повреждены объекты энергетики.

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Каковы последствия?

Как отмечается, пострадавших нет.

Из-за вражеских ударов в отдельных районах области возникли перебои с электроснабжением. Специалисты уже работают над его восстановлением.



















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Критическая инфраструктура работает от резервных источников питания.