Ночной удар РФ по Одесской области: повреждены объекты энергетики, наблюдаются отключения электроэнергии. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на вторник, 20 октября, войска РФ продолжали наносить удары по Одесской области. Под ударами оказалась энергетика области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Куда нанес удар враг?
По данным ОГА, ночью в результате российской атаки на Одесскую область были повреждены объекты энергетики.
Каковы последствия?
Как отмечается, пострадавших нет.
Из-за вражеских ударов в отдельных районах области возникли перебои с электроснабжением. Специалисты уже работают над его восстановлением.
Критическая инфраструктура работает от резервных источников питания.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль