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Новости Обстрелы Одесчины
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Ночной удар РФ по Одесской области: повреждены объекты энергетики, наблюдаются отключения электроэнергии. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на вторник, 20 октября, войска РФ продолжали наносить удары по Одесской области. Под ударами оказалась энергетика области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Куда нанес удар враг?

По данным ОГА, ночью в результате российской атаки на Одесскую область были повреждены объекты энергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты массированно атаковали энергетику в Одесской области: разрушения масштабные, без света более 24 тыс. потребителей (обновлено)

Каковы последствия?

Как отмечается, пострадавших нет.

Из-за вражеских ударов в отдельных районах области возникли перебои с электроснабжением. Специалисты уже работают над его восстановлением.

Обстрел Одесской области 20 октября
Обстрел Одесской области 20 октября
Обстрел Одесской области 20 октября
Обстрел Одесской области 20 октября
Обстрел Одесской области 20 октября
Обстрел Одесской области 20 октября
Обстрел Одесской области 20 октября
Обстрел Одесской области 20 октября
Обстрел Одесской области 20 октября

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ночью атаковала Одесскую область: повреждены дома отдыха и автомобили. ФОТО

Критическая инфраструктура работает от резервных источников питания.

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