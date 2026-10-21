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Новини Обстріли Житомирщини
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РФ атакувала приватне підприємство на Житомирщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Російські окупанти знову атакували цивільний об'єкт на Житомирщині.

Про це заявив глава ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Внаслідок нічної російської атаки виникла пожежа на одному з приватних підприємств Коростенської громади", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники були змушені призупиняти роботи та відводити особовий склад і техніку в безпечне місце через постійні сигнали тривоги.

"Пожежу ліквідовано. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає", - додав керівник ОВА.

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Автор: 

обстріл (37547) Житомирська область (1326)
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