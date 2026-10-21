РФ атакувала приватне підприємство на Житомирщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Російські окупанти знову атакували цивільний об'єкт на Житомирщині.
Про це заявив глава ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Внаслідок нічної російської атаки виникла пожежа на одному з приватних підприємств Коростенської громади", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники були змушені призупиняти роботи та відводити особовий склад і техніку в безпечне місце через постійні сигнали тривоги.
"Пожежу ліквідовано. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає", - додав керівник ОВА.
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