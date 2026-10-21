Електропостачання покращилося: у Коростишівській громаді призупиняють роботу пунктів незламності

У Коростишівській громаді на Житомирщині тимчасово призупиняють роботу пунктів незламності через покращення ситуації з електропостачанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Коростишівської районної військової адміністрації Юрій Денисовець на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Пункти незламності, жителів закликають дбати про безпеку

Водночас Денисовець повідомив, що російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури. За його словами, постраждалих немає.

Місцева влада закликає жителів зберігати спокій і довіряти лише офіційним повідомленням.

Громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, вчасно прямувати до укриттів і дбати про безпеку рідних.

Також жителів закликають не поширювати фото та відео з місця удару й роботи відповідних служб.

Нагадаємо, у четвер, 22 жовтня, в деяких областях України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Світло відключатимуть із 06:00 до кінця доби.

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