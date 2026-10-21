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Новости Обстрелы Кировоградщины
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Войска РФ атаковали склады на Кировоградщине

Россия атаковала Кировоградскую область

Сегодня, 21 октября, российские оккупанты нанесли удары по Кировоградской области.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Очередная вражеская атака по складским помещениям в Кропивницком районе", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что информации о пострадавших пока нет.

Кроме того, в ОВА призывают к информационному молчанию.

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Более подробной информации пока нет.

Автор: 

обстрел (36212) Кировоградская область (799) Кропивницкий район (79)
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