Войска РФ атаковали склады на Кировоградщине

Сегодня, 21 октября, российские оккупанты нанесли удары по Кировоградской области.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Очередная вражеская атака по складским помещениям в Кропивницком районе", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что информации о пострадавших пока нет.

Кроме того, в ОВА призывают к информационному молчанию.

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Более подробной информации пока нет.