Войска РФ атаковали склады на Кировоградщине
Сегодня, 21 октября, российские оккупанты нанесли удары по Кировоградской области.
Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Очередная вражеская атака по складским помещениям в Кропивницком районе", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что информации о пострадавших пока нет.
Кроме того, в ОВА призывают к информационному молчанию.
Более подробной информации пока нет.
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