Війська РФ атакували склади на Кіровоградщині
Сьогодні, 21 жовтня, російські окупанти завдали ударів по Кіровоградській області.
Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Чергова ворожа атака по складських приміщеннях у Кропивницькому районі", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що інформація про постраждалих наразі відсутня.
Крім того, в ОВА закликають до інформаційної тиші.
Більше інформації наразі не відомо.
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