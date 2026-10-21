Війська РФ атакували склади на Кіровоградщині

Сьогодні, 21 жовтня, російські окупанти завдали ударів по Кіровоградській області.

Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Чергова ворожа атака по складських приміщеннях у Кропивницькому районі", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що інформація про постраждалих наразі відсутня.

Крім того, в ОВА закликають до інформаційної тиші.

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Більше інформації наразі не відомо.