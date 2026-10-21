В Украине за последние месяцы вдвое выросли очереди на границе с Польшей, — Минвосстановления
Время ожидания на границе с Польшей для украинских экспортеров увеличилось с 2–3 до 7–9 дней. На ситуацию повлияли блокировка морских портов Украины и российские атаки на инфраструктуру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель министра по восстановлению инфраструктуры и транспорта Сергей Деркач во время Экспортного форума, пишет "Экономическая правда".
На границе с Польшей приходится ждать до девяти дней
По словам Деркача, ранее общее время ожидания на границе для экспортеров составляло около 2–3 дней. Теперь выезд в Польшу и въезд обратно занимают 7–9 дней.
На других границах ситуация несколько лучше, однако в целом задержки увеличились. Больше всего это сказывается на импорте топлива.
Украина ищет новые пути для перевозок
Деркач отметил, что государство работает над расширением пунктов пропуска и развитием альтернативной транспортной инфраструктуры. В частности, речь идет о расширении евроколеи от границы до регионов Украины.
"Чем больше у нас будет таких инфраструктурных возможностей, тем больше будет возможностей вывозить и ввозить товары, а также увеличится количество компаний, которые будут этим заниматься", — сказал Деркач.
По оценке Украинского клуба аграрного бизнеса, из-за блокировки портов и других проблем с экспортом Украина может недоэкспортировать около 35 млн тонн продовольствия до конца 2026 года.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает три новых поезда в Польшу.
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