Окружение Зеленского пообещало Польше, что решение о годе УПА не вступит в силу, - заместитель министра иностранных дел Польши Босацкий
Представители окружения президента Владимира Зеленского заверили польскую сторону, что решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича не вступит в силу. В Варшаве заявили, что после дипломатического вмешательства документ исчез с официального сайта облсовета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, которому ситуацию прокомментировал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий.
По словам дипломата, соответствующие заверения польская сторона получила от сотрудников президента Украины. Имена чиновников, с которыми проводились консультации, он не назвал.
"Сейчас этого постановления на сайте нет, и это вселяет надежду. Мы держим украинские власти на слове и рассчитываем на выполнение этих обещаний", — заявил Босацкий.
Он назвал решение Львовского облсовета крайне неудачным для польско-украинских отношений.
Заместитель главы МИД Польши также напомнил о предыдущих дипломатических разногласиях из-за присвоения одному из украинских воинских подразделений названия в честь героев УПА.
По его словам, для нормализации отношений тогда потребовались длительные переговоры, в частности на уровне президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска.
Реакция на решение Львовского облсовета
- 20 октября Львовский областной совет провозгласил 2027 год годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича.
- Решение вызвало критику со стороны польских властей, в частности Министерства обороны и Института национальной памяти Польши.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что обратился с просьбой внести депутата Львовского облсовета Святослава Шеремету в список лиц, пребывание которых в Польше является нежелательным.
- Кроме того, представители властей Перемышля и Кракова заявили о возможности приостановки партнерских отношений со Львовом.
- Министерство иностранных дел Украины также назвало решение Львовского облсовета контрпродуктивным для украинско-польских отношений.
- В то же время официального подтверждения отмены постановления Львовским облсоветом пока нет. Босацкий сообщил лишь об заверениях украинской стороны и исчезновении документа с сайта совета.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль