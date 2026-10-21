Окружение Зеленского пообещало Польше, что решение о годе УПА не вступит в силу, - заместитель министра иностранных дел Польши Босацкий

Представители окружения президента Владимира Зеленского заверили польскую сторону, что решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича не вступит в силу. В Варшаве заявили, что после дипломатического вмешательства документ исчез с официального сайта облсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, которому ситуацию прокомментировал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий.

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По словам дипломата, соответствующие заверения польская сторона получила от сотрудников президента Украины. Имена чиновников, с которыми проводились консультации, он не назвал.

"Сейчас этого постановления на сайте нет, и это вселяет надежду. Мы держим украинские власти на слове и рассчитываем на выполнение этих обещаний", — заявил Босацкий.

Он назвал решение Львовского облсовета крайне неудачным для польско-украинских отношений.

Заместитель главы МИД Польши также напомнил о предыдущих дипломатических разногласиях из-за присвоения одному из украинских воинских подразделений названия в честь героев УПА.

По его словам, для нормализации отношений тогда потребовались длительные переговоры, в частности на уровне президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска.

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Реакция на решение Львовского облсовета

20 октября Львовский областной совет провозгласил 2027 год годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича.

Решение вызвало критику со стороны польских властей, в частности Министерства обороны и Института национальной памяти Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что обратился с просьбой внести депутата Львовского облсовета Святослава Шеремету в список лиц, пребывание которых в Польше является нежелательным.

Кроме того, представители властей Перемышля и Кракова заявили о возможности приостановки партнерских отношений со Львовом.

Министерство иностранных дел Украины также назвало решение Львовского облсовета контрпродуктивным для украинско-польских отношений.

В то же время официального подтверждения отмены постановления Львовским облсоветом пока нет. Босацкий сообщил лишь об заверениях украинской стороны и исчезновении документа с сайта совета.

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