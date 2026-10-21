РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13256 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Польши Конфликт с Польшей из-за чествования ОУН-УПА
1 374 27

Окружение Зеленского пообещало Польше, что решение о годе УПА не вступит в силу, - заместитель министра иностранных дел Польши Босацкий

В МИД Польши заявили о заверениях Киева относительно решения Львовского облсовета о Шухевиче и УПА

Представители окружения президента Владимира Зеленского заверили польскую сторону, что решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича не вступит в силу. В Варшаве заявили, что после дипломатического вмешательства документ исчез с официального сайта облсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, которому ситуацию прокомментировал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам дипломата, соответствующие заверения польская сторона получила от сотрудников президента Украины. Имена чиновников, с которыми проводились консультации, он не назвал.

"Сейчас этого постановления на сайте нет, и это вселяет надежду. Мы держим украинские власти на слове и рассчитываем на выполнение этих обещаний", — заявил Босацкий.

Он назвал решение Львовского облсовета крайне неудачным для польско-украинских отношений.

Заместитель главы МИД Польши также напомнил о предыдущих дипломатических разногласиях из-за присвоения одному из украинских воинских подразделений названия в честь героев УПА.

По его словам, для нормализации отношений тогда потребовались длительные переговоры, в частности на уровне президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска.

Читайте также: Краков и Перемышль угрожают разорвать партнерство со Львовом из-за чествования УПА

Реакция на решение Львовского облсовета

  • 20 октября Львовский областной совет провозгласил 2027 год годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича.
  • Решение вызвало критику со стороны польских властей, в частности Министерства обороны и Института национальной памяти Польши.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что обратился с просьбой внести депутата Львовского облсовета Святослава Шеремету в список лиц, пребывание которых в Польше является нежелательным.
  • Кроме того, представители властей Перемышля и Кракова заявили о возможности приостановки партнерских отношений со Львовом.
  • Министерство иностранных дел Украины также назвало решение Львовского облсовета контрпродуктивным для украинско-польских отношений.
  • В то же время официального подтверждения отмены постановления Львовским облсоветом пока нет. Босацкий сообщил лишь об заверениях украинской стороны и исчезновении документа с сайта совета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский хочет запретить въезд в Польшу депутату Львовского облсовета из-за инициативы, касающейся УПА

Автор: 

Зеленский Владимир (26258) Польша (9973) УПА (671) Шухевич (252)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Безумовно історична справедливість має бути. Це не обговорюється, але зараз під час такої жорстокої війни з кацапсячою ордою, думаю не треба оголяти такі чутливі питання по яким у нас з союзниками є розбіжності.
показать весь комментарий
21.10.2026 16:26 Ответить
+5
Та всі підараси. І оточення зеленського і пшеки.
показать весь комментарий
21.10.2026 16:25 Ответить
+3
Роман Осипович, Степан Андрійович, Олег Олександрович і інші учасники ОУН-УПА прожили достойні життя. Що кацапи, що пшеки і багато хто інших навіть після більше ніж півстоліття їх смерті тільки при їх згадуванні обдристують спіднє.
показать весь комментарий
21.10.2026 16:25 Ответить

Загрузка...

 
 