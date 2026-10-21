Оточення Зеленського пообіцяло Польщі, що рішення про рік УПА не набуде чинності, - заступник міністра закордонних справ Польщі Босацький

Представники оточення президента Володимира Зеленського запевнили польську сторону, що рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича не набуде чинності. У Варшаві заявили, що після дипломатичного втручання документ зник з офіційного сайту облради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, якому ситуацію прокоментував заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький.

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За словами дипломата, відповідні запевнення польська сторона отримала від співробітників президента України. Імен посадовців, із якими проводилися консультації, він не назвав.

"Зараз цієї постанови на сайті немає, і це обнадіює. Ми тримаємо українську владу на слові та розраховуємо на виконання цих обіцянок", – заявив Босацький.

Він назвав рішення Львівської облради вкрай невдалим для польсько-українських відносин.

Заступник глави МЗС Польщі також нагадав про попередні дипломатичні суперечності через присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь героїв УПА.

За його словами, для нормалізації відносин тоді знадобилися тривалі переговори, зокрема на рівні президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

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Реакція на рішення Львівської облради

20 жовтня Львівська обласна рада проголосила 2027 рік роком Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича.

Рішення викликало критику польської влади, зокрема Міністерства оборони та Інституту національної пам'яті Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що звернувся з проханням внести депутата Львівської облради Святослава Шеремету до переліку осіб, перебування яких у Польщі є небажаним.

Крім того, представники влади Перемишля та Кракова заявили про можливість призупинення партнерських відносин зі Львовом.

Міністерство закордонних справ України також назвало рішення Львівської облради контрпродуктивним для українсько-польських відносин.

Водночас офіційного підтвердження скасування постанови Львівською облрадою наразі немає. Босацький повідомив лише про запевнення української сторони та зникнення документа із сайту ради.

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