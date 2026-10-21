Рішення Львівської облради щодо УПА шкодить відносинам із Польщею, - МЗС

Міністерство закордонних справ України назвало контрпродуктивним рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича. У відомстві заявили, що така ініціатива ускладнює зусилля з розвитку українсько-польських відносин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на коментар МЗС України, наданий "Європейській правді".

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У міністерстві наголосили, що рішення стосується чутливих історичних питань, які залишаються частиною двостороннього порядку денного на тлі повномасштабної російської агресії.

"Вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради [...] є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин", – зазначили у МЗС.

Дипломати звернули увагу, що депутати ухвалили рішення на регіональному, а не загальнодержавному рівні. Перед голосуванням вони не зверталися за консультаціями до МЗС чи інших центральних органів влади, щоб оцінити можливі наслідки для відносин із Польщею.

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У відомстві також нагадали, що депутати обласних рад обіймають виборні посади та не підпорядковуються Верховній Раді, Кабінету Міністрів, президенту чи центральним органам виконавчої влади.

"Політичні рішення регіональних органів місцевого самоврядування не мають шкодити національним інтересам України, насамперед у сфері безпеки та європейської інтеграції", – наголосили в МЗС.

Водночас українські дипломати закликали польську сторону утриматися від різких кроків, які можуть завадити нормалізації двосторонніх відносин, і підтвердили готовність до конструктивного вирішення спірних питань.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича.

Рішення викликало критику польської влади. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський ініціював внесення депутата Львівської облради Святослава Шеремети до списку небажаних осіб, а мери Кракова та Перемишля заявили про можливе призупинення партнерських відносин зі Львовом.

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