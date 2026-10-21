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Новости Отношения Украины и Польши
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Решение Львовского облсовета по поводу УПА наносит ущерб отношениям с Польшей, - МИД

МИД Украины раскритиковал чествование Шухевича и призвал Варшаву воздержаться от резких шагов

Министерство иностранных дел Украины назвало контрпродуктивным решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича. В ведомстве заявили, что такая инициатива затрудняет усилия по развитию украинско-польских отношений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий МИД Украины, предоставленный "Европейской правде".

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В министерстве подчеркнули, что решение касается чувствительных исторических вопросов, которые остаются частью двусторонней повестки дня на фоне полномасштабной российской агрессии.

"Считаем, что недавнее решение Львовского облсовета [...] является контрпродуктивным для наших текущих усилий, направленных на дальнейшее развитие украинско-польских отношений", — отметили в МИД.

Дипломаты обратили внимание, что депутаты приняли решение на региональном, а не общегосударственном уровне. Перед голосованием они не обращались за консультациями в МИД или другие центральные органы власти, чтобы оценить возможные последствия для отношений с Польшей.

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В ведомстве также напомнили, что депутаты областных советов занимают выборные должности и не подчиняются Верховной Раде, Кабинету Министров, президенту или центральным органам исполнительной власти.

"Политические решения региональных органов местного самоуправления не должны наносить ущерб национальным интересам Украины, прежде всего в сфере безопасности и европейской интеграции", — подчеркнули в МИД.

В то же время украинские дипломаты призвали польскую сторону воздержаться от резких шагов, которые могут помешать нормализации двусторонних отношений, и подтвердили готовность к конструктивному решению спорных вопросов.

Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за провозглашение 2027 года годом Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича.

Это решение вызвало критику со стороны польских властей. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский инициировал внесение депутата Львовского облсовета Святослава Шереметы в список нежелательных лиц, а мэры Кракова и Перемышля заявили о возможном приостановлении партнерских отношений со Львовом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Косиняк-Камыш призвал украинские власти дистанцироваться от решения Львовского облсовета о провозглашении 2027 года годом УПА

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МИД (7356) Польша (9965) УПА (671) Львовская область (3449)
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Топ комментарии
+8
Це шкодить насамперед Україні, бо нам і так палки в колеса вже всі пхають
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21.10.2026 14:57 Ответить
+8
Цікаво виходить, коли Зєлємойський присвоює підрозділу ЗСУ найменування "Імені героїв УПА", влаштовує гучні, з найвищими почестями перепоховання Героїв УПА в Україні, що дуже роздратувало Польщу, то Зєлємой був найщирішим українцем і патріотом. І МЗС Сибіги не заявляло, що це шкодить стосункам з Польщею. Рейтинги Зєлємоя росли.

А коли Львівська облрада робить щось схоже, то вони провокатори. На думку того ж МЗС Сибіги.
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21.10.2026 15:09 Ответить
+7
Львів, як завжди - попереду всієї планети
Львівяни - майстри на всякі тупі вигадки
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21.10.2026 14:56 Ответить

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