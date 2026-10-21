Краков и Перемышль угрожают разорвать партнерство со Львовом из-за чествования УПА

Мэры польских городов Кракова и Перемышля инициировали пересмотр партнерских отношений со Львовом из-за решения Львовского областного совета о чествовании УПА и Романа Шухевича в 2027 году. В Кракове предлагают временно приостановить сотрудничество, тогда как в Перемышле не исключают его полного прекращения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление мэра Перемышля Войцеха Бакуна в Facebook и польское издание LoveKraków.pl,которое цитирует мэра Кракова Лукаша Гибала.

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Бакун сообщил, что обратился к мэру Львова Андрею Садовому с требованием выразить четкую позицию и публично дистанцироваться от решения областного совета.

В то же время он попросил городской совет Перемышля рассмотреть возможность приостановки или расторжения партнерства в зависимости от реакции львовских властей.

"Партнерство городов основано на взаимном уважении, в частности к исторической памяти обоих сообществ. Если одна сторона чтит виновных в преступлениях против предков другой, городской совет должен оценить, может ли сотрудничество продолжаться в нынешней форме", — заявил Бакун.

Он подчеркнул, что возможное ограничение межмуниципальных отношений не коснется гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от войны.

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С аналогичной инициативой выступил мэр Кракова Лукаш Гибала. Во время заседания городского совета он предложил временно приостановить партнерские отношения со Львовом и подготовил соответствующий проект решения.

По словам Гибалы, речь идет не об окончательном разрыве сотрудничества, а о временной мере.

"Мы все знаем, что Украина является жертвой агрессии со стороны России. Мы поддерживаем Украину в этой борьбе, для нас важны партнерские отношения с Украиной, но эти отношения должны строиться на основе исторического примирения", — отметил мэр Кракова.

Он призвал депутатов поддержать его предложение.

Напомним, 20 октября Львовский областной совет принял решение провозгласить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.

Инициатива вызвала критику со стороны польских властей. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что это решение наносит ущерб Украине, а министр обороны Владислав Косиняк-Камыш предупредил о негативных последствиях для двусторонних отношений.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский также подписал представление о внесении депутата Львовского облсовета Святослава Шереметы, инициировавшего это решение, в список лиц, нежелательных на территории Польши.

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