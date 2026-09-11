Уничтожение памятника УПА польским политиком: в Польше возбудили дело
Польская прокуратура расследует обстоятельства акта вандализма в отношении памятника и места захоронения бойцов УПА, погибших в бою с НКВД в 1946 году, в поселке Бялисток в Грубешевском уезде.
Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, прокуратура в Грубешове проводит расследование уничтожения памятника и места захоронения 41 воина УПА в поселке Бялысток.
Евродепутат Гжегож Браун опубликовал видеозапись, на которой он и другие лица ударяют тяжелым инструментом по каменному обелиску.
Подготовительное производство касается "оскорбления группы лиц украинской национальности путем повреждения места упокоения лиц, погибших в бою с сотрудниками НКВД" в Бялыстоке в Долгобычувской гмине.
Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Замостье прокурор Рафал Кавалец сообщил, что следователи получили запись, зафиксировавшую инцидент, и опросили свидетелей.
По его словам, никому не предъявлено обвинений. Он не исключил, что в случае необходимости будет начата процедура лишения иммунитета.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что лидер польской партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун молотом повредил гранитный обелиск на месте захоронения украинцев в Польше. Он сам обнародовал видео, на котором разбивает высеченные на камне имена погибших.
- В свою очередь в МИД Украины заявили, что это является "позорным и аморальным поведением", и подчеркнули, что Украина ожидает от компетентных органов Польши надлежащей правовой оценки.
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