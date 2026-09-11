РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16793 посетителя онлайн
Новости Антиукраинские заявления в Польше
1 835 18

Уничтожение памятника УПА польским политиком: в Польше возбудили дело

Уничтожение памятника УПА Брауном

Польская прокуратура расследует обстоятельства акта вандализма в отношении памятника и места захоронения бойцов УПА, погибших в бою с НКВД в 1946 году, в поселке Бялисток в Грубешевском уезде.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, прокуратура в Грубешове проводит расследование уничтожения памятника и места захоронения 41 воина УПА в поселке Бялысток.

Евродепутат Гжегож Браун опубликовал видеозапись, на которой он и другие лица ударяют тяжелым инструментом по каменному обелиску.

Подготовительное производство касается "оскорбления группы лиц украинской национальности путем повреждения места упокоения лиц, погибших в бою с сотрудниками НКВД" в Бялыстоке в Долгобычувской гмине.

Читайте также: В польском Гданьске избили людей, приняв их за украинцев: консульство отреагировало

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Замостье прокурор Рафал Кавалец сообщил, что следователи получили запись, зафиксировавшую инцидент, и опросили свидетелей.

По его словам, никому не предъявлено обвинений. Он не исключил, что в случае необходимости будет начата процедура лишения иммунитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские тролли раздувают антиукраинские настроения в Польше, что провоцирует агрессию против украинцев, - Боднар

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что лидер польской партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун молотом повредил гранитный обелиск на месте захоронения украинцев в Польше. Он сам обнародовал видео, на котором разбивает высеченные на камне имена погибших.
  • В свою очередь в МИД Украины заявили, что это является "позорным и аморальным поведением", и подчеркнули, что Украина ожидает от компетентных органов Польши надлежащей правовой оценки.

Автор: 

памятник (2270) Польша (9798) УПА (665) вандализм (624)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
За НКВС помстився?
показать весь комментарий
11.09.2026 19:47 Ответить
+3
Посадіть того кугута,і попустить дебілів !
показать весь комментарий
11.09.2026 19:42 Ответить
+2
Ну а ти його шнобак бачив? 🤣🤣🤣

показать весь комментарий
11.09.2026 19:51 Ответить

Загрузка...

 
 