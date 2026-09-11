Браун молотом разбил памятник УПА на могиле украинцев в Польше и похвастался этим в соцсетях

Лидер польской партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун с помощью молотка повредил гранитный обелиск на месте захоронения украинцев в Польше. Политик сам опубликовал видео, на котором он разбивает высеченные на камне имена погибших.

Об этом сообщил сам Браун в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, инцидент произошел в поселке Бялисток гмины Долгобичув Грубешевского уезда. На опубликованных кадрах видно, как польский политик наносит удары молотком по обелиску и повреждает надписи с именами украинцев.

Браун заявил, что памятник якобы является "самовольным сооружением" и должен быть демонтирован. Он также назвал его "оскорбляющим память жертв украинского геноцида против поляков" и обвинил авторов мемориала в "оправдании нацизма и бандеризма".

Гранитный обелиск установлен непосредственно на месте массового захоронения украинцев, погибших в 1946 году в боях против советского НКВД. Место памяти существует с 1990-х годов, а нынешний каменный обелиск с высеченными именами погибших установили в 2019 году.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, памятник уже неоднократно становился объектом вандализма. Летом 2026 года его испачкали краской и повредили декоративную арку. Посольство Украины в Польше тогда осудило акт вандализма. Кроме того, за несколько дней до действий Брауна обелиск снова повредили. Польская полиция начала поиски причастных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские тролли раздувают антиукраинские настроения в Польше, что провоцирует агрессию против украинцев, - Боднар