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Браун молотом разбил памятник УПА на могиле украинцев в Польше и похвастался этим в соцсетях

Лидер польской партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун с помощью молотка повредил гранитный обелиск на месте захоронения украинцев в Польше. Политик сам опубликовал видео, на котором он разбивает высеченные на камне имена погибших.

Об этом сообщил сам Браун в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, инцидент произошел в поселке Бялисток гмины Долгобичув Грубешевского уезда. На опубликованных кадрах видно, как польский политик наносит удары молотком по обелиску и повреждает надписи с именами украинцев.

Браун заявил, что памятник якобы является "самовольным сооружением" и должен быть демонтирован. Он также назвал его "оскорбляющим память жертв украинского геноцида против поляков" и обвинил авторов мемориала в "оправдании нацизма и бандеризма".

Гранитный обелиск установлен непосредственно на месте массового захоронения украинцев, погибших в 1946 году в боях против советского НКВД. Место памяти существует с 1990-х годов, а нынешний каменный обелиск с высеченными именами погибших установили в 2019 году.

  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, памятник уже неоднократно становился объектом вандализма. Летом 2026 года его испачкали краской и повредили декоративную арку. Посольство Украины в Польше тогда осудило акт вандализма. Кроме того, за несколько дней до действий Брауна обелиск снова повредили. Польская полиция начала поиски причастных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские тролли раздувают антиукраинские настроения в Польше, что провоцирует агрессию против украинцев, - Боднар

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Ксенофобия (165) памятник (2270) Польша (9798) УПА (665) вандализм (624)
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Топ комментарии
+36
Ху'йло і його агенти в Польщі типу цього фашиста Брауна за це тобі навіть подякують. Вони вже давно шукають привід розпалити ненависть поляків до українців на всіх рівнях і відрізати Україну від допомоги з Європи. А от розкопки потрібно було заборонити до кінця війни. Всі розборки і притензії тільки після війни. А не зараз коли Україна в зігнутому положенні всі наші сусіди вирішили цим скористатися. Я відразу ще тоді казав що рокопки польські фашисти типу Навроцького використають для своєї пропаганди і що це не те що не принесе нам прихильність поляків а навпаки нам вилізе боком
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11.09.2026 12:34 Ответить
+27
Браун (Brown) -коричневий. Коричневим буває гівно. Так воно і є.
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11.09.2026 12:29 Ответить
+21
Не думаю, що українці повинні вподоблятися пшекам. Це не той випадок, коли треба повторювати за підарасами.
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11.09.2026 12:36 Ответить

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