Польський ультранаціоналіст Браун молотом розтрощив пам’ятник УПА на могилі українців у Польщі та похвалився цим у соцмережах. ВIДЕО

Лідер польської партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун молотом пошкодив гранітний обеліск на місці поховання українців у Польщі. Політик сам оприлюднив відео, на якому розбиває викарбувані на камені імена загиблих.

Про це повідомив сам Браун у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, інцидент стався у селищі Бялисток гміни Долгобичув Грубешівського повіту. На оприлюднених кадрах видно, як польський політик завдає ударів молотом по обеліску та пошкоджує написи з іменами українців.

Браун заявив, що пам’ятник нібито є "самовільною спорудою" і має бути демонтований. Він також назвав його таким, що "ображає пам’ять жертв українського геноциду проти поляків", та звинуватив авторів меморіалу у "виправданні нацизму та бандеризму".

Гранітний обеліск встановлений безпосередньо на місці масового поховання українців, які загинули 1946 року в боях проти радянського НКВС. Місце пам’яті існує з 1990-х років, а нинішній кам’яний обеліск із викарбуваними іменами загиблих встановили у 2019 році.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, пам’ятник уже неодноразово ставав об’єктом вандалізму. Влітку 2026 року його обмалювали фарбою та пошкодили декоративну арку. Посольство України в Польщі тоді засудило вандалізм. Крім того, за кілька днів до дій Брауна обеліск знову пошкодили. Польська поліція розпочала пошуки причетних.

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