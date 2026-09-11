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Новини Відео Антиукраїнські заяви у Польщі
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Польський ультранаціоналіст Браун молотом розтрощив пам’ятник УПА на могилі українців у Польщі та похвалився цим у соцмережах. ВIДЕО

Лідер польської партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун молотом пошкодив гранітний обеліск на місці поховання українців у Польщі. Політик сам оприлюднив відео, на якому розбиває викарбувані на камені імена загиблих.

Про це повідомив сам Браун у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, інцидент стався у селищі Бялисток гміни Долгобичув Грубешівського повіту. На оприлюднених кадрах видно, як польський політик завдає ударів молотом по обеліску та пошкоджує написи з іменами українців.

Браун заявив, що пам’ятник нібито є "самовільною спорудою" і має бути демонтований. Він також назвав його таким, що "ображає пам’ять жертв українського геноциду проти поляків", та звинуватив авторів меморіалу у "виправданні нацизму та бандеризму".

Гранітний обеліск встановлений безпосередньо на місці масового поховання українців, які загинули 1946 року в боях проти радянського НКВС. Місце пам’яті існує з 1990-х років, а нинішній кам’яний обеліск із викарбуваними іменами загиблих встановили у 2019 році.

  • Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, пам’ятник уже неодноразово ставав об’єктом вандалізму. Влітку 2026 року його обмалювали фарбою та пошкодили декоративну арку. Посольство України в Польщі тоді засудило вандалізм. Крім того, за кілька днів до дій Брауна обеліск знову пошкодили. Польська поліція розпочала пошуки причетних.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські тролі розкручують антиукраїнські настрої в Польщі, що провокує агресію проти українців, - Боднар

Автор: 

ксенофобія (71) пам’ятник (928) Польща (7786) УПА (172) вандалізм (450)
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Топ коментарі
+30
Ху'йло і його агенти в Польщі типу цього фашиста Брауна за це тобі навіть подякують. Вони вже давно шукають привід розпалити ненависть поляків до українців на всіх рівнях і відрізати Україну від допомоги з Європи. А от розкопки потрібно було заборонити до кінця війни. Всі розборки і притензії тільки після війни. А не зараз коли Україна в зігнутому положенні всі наші сусіди вирішили цим скористатися. Я відразу ще тоді казав що рокопки польські фашисти типу Навроцького використають для своєї пропаганди і що це не те що не принесе нам прихильність поляків а навпаки нам вилізе боком
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11.09.2026 12:34 Відповісти
+19
Браун (Brown) -коричневий. Коричневим буває гівно. Так воно і є.
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11.09.2026 12:29 Відповісти
+17
Не думаю, що українці повинні вподоблятися пшекам. Це не той випадок, коли треба повторювати за підарасами.
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11.09.2026 12:36 Відповісти

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