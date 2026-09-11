МИД об уничтожении польским политиком памятника УПА: Это позорное и аморальное поведение. Украина ожидает надлежащей правовой оценки

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на уничтожение польским политиком Гжегожем Брауном памятника УПА на месте захоронения украинцев и ожидает от компетентных органов Польши надлежащей правовой оценки.

Об этом говорится в предоставленном журналистам комментарии МИД Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Воюют с могилами

Так, в министерстве отметили, что "политические маргиналы в Польше не придумали ничего лучшего, чем воевать с могилами" во время реальной войны, которая представляет экзистенциальную угрозу для обеих стран.

"Это позорное и аморальное поведение, которое не может вызвать ничего, кроме стыда и осуждения у любого нормального человека. Ожидаем от польских компетентных органов надлежащей правовой оценки этих действий, восстановления поврежденной могилы, а также других мест украинской памяти в Польше и недопущения подобных случаев в будущем", - подчеркнули в МИД.

Читайте также: Российские тролли раздувают антиукраинские настроения в Польше, что провоцирует агрессию против украинцев, - Боднар

Места памяти должны быть защищены

Также отмечается, что Украина последовательно выступает за одинаковый принцип по обе стороны границы: украинские места памяти в Польше и польские места памяти в Украине должны быть защищены.

"Никто не имеет права превращать память и почтение к умершим в цирковое представление для достижения своих политических целей. Как гласит польская пословица: "Если нечем привлечь внимание, нужно устроить представление", - добавили в МИД Украины.

Читайте также: Количество антиукраинского контента в польском информационном пространстве выросло на 250%, - ЦПД

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что лидер польской партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун молотом повредил гранитный обелиск на месте захоронения украинцев в Польше. Он сам обнародовал видео, на котором разбивает высеченные на камне имена погибших.