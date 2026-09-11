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Новини Антиукраїнські заяви у Польщі
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МЗС про нищення польським політиком пам’ятника УПА: Це ганебна та аморальна поведінка. Україна очікує належної правової оцінки

МЗС про нищення польським політиком пам’ятника УПА

Міністерство закордонних справ України відреагувало на нищення польським політиком Гжегожем Брауном пам’ятника УПА на місці поховання українців і очікує від компетентних органів Польщі належної правової оцінки.

Про це йдеться у наданому журналістам коментарі МЗС України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Воюють з могилами

Так, у міністерстві зазначили, що "політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами" під час реальної війни, яка становить екзистенційну загрозу для обох країн.

"Це ганебна та аморальна поведінка, яка не може викликати нічого крім сорому і засудження у будь-якої нормальної людини. Очікуємо від польських компетентних органів належної правової оцінки цих дій, відновлення пошкодженої могили, а також інших місць української пам’яті у Польщі та недопущення подібних випадків у майбутньому", - наголосили в МЗС.

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Місця пам’яті мають бути захищеними

Також зауважується, що Україна послідовно виступає за однаковий принцип по обидва боки кордону: українські місця пам’яті в Польщі та польські місця пам’яті в Україні мають бути захищеними.

"Ніхто не має права перетворювати пам’ять і пошану до померлих на циркову виставу для досягнення своїх політичних цілей. Як говорить польське прислівʼя: "Як немає чим привернути увагу, то треба зробити виставу", - додали в МЗС України.

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Що передувало

Раніше повідомлялося що лідер польської партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун молотом пошкодив гранітний обеліск на місці поховання українців у Польщі. Він сам оприлюднив відео, на якому розбиває викарбувані на камені імена загиблих.

Автор: 

МЗС (4255) пам’ятник (928) Польща (7786) УПА (172) вандалізм (451)
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Топ коментарі
+13
Ляхи це ті самі москалі,тільки з заходу!
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11.09.2026 17:05 Відповісти
+7
Україна очікує на суд ******** і 10 років тюрми ********!
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11.09.2026 17:04 Відповісти
+6
Ну, б...ь, і повезло ж з сусідами
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11.09.2026 17:11 Відповісти

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