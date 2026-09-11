МЗС про нищення польським політиком пам’ятника УПА: Це ганебна та аморальна поведінка. Україна очікує належної правової оцінки

Міністерство закордонних справ України відреагувало на нищення польським політиком Гжегожем Брауном пам’ятника УПА на місці поховання українців і очікує від компетентних органів Польщі належної правової оцінки.

Про це йдеться у наданому журналістам коментарі МЗС України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Воюють з могилами

Так, у міністерстві зазначили, що "політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами" під час реальної війни, яка становить екзистенційну загрозу для обох країн.

"Це ганебна та аморальна поведінка, яка не може викликати нічого крім сорому і засудження у будь-якої нормальної людини. Очікуємо від польських компетентних органів належної правової оцінки цих дій, відновлення пошкодженої могили, а також інших місць української пам’яті у Польщі та недопущення подібних випадків у майбутньому", - наголосили в МЗС.

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Місця пам’яті мають бути захищеними

Також зауважується, що Україна послідовно виступає за однаковий принцип по обидва боки кордону: українські місця пам’яті в Польщі та польські місця пам’яті в Україні мають бути захищеними.

"Ніхто не має права перетворювати пам’ять і пошану до померлих на циркову виставу для досягнення своїх політичних цілей. Як говорить польське прислівʼя: "Як немає чим привернути увагу, то треба зробити виставу", - додали в МЗС України.

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Що передувало

Раніше повідомлялося що лідер польської партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун молотом пошкодив гранітний обеліск на місці поховання українців у Польщі. Він сам оприлюднив відео, на якому розбиває викарбувані на камені імена загиблих.