Нищення пам’ятника УПА польським політиком: У Польщі почали провадження
Польська прокуратура розслідує обставини акту вандалізму щодо пам’ятника та місця поховання бійців УПА, які загинули в бою з НКВС у 1946 році, у селищі Бялисток у Грубешівському повіті.
Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, прокуратура в Грубешові проводить розслідування знищення пам'ятника та місця поховання 41 воїна УПА в селищі Бялисток.
Євродепутат Гжегож Браун опублікував відеозапис, на якому він та інші особи б’ють важким інструментом по кам’яному обеліску.
Підготовче провадження стосується "образи групи осіб української національності шляхом пошкодження місця спочинку осіб, які загинули в бою зі співробітниками НКВС" у Бялисток у Долгобичувській гміні.
Речник окружної прокуратури в Замості прокурор Рафал Кавалець повідомив, що слідчі отримали запис, який зафіксував інцидент, та опитали свідків.
За його словами, нікому не висунуто обвинувачень. Він не виключив, що за необхідності, буде розпочато процедуру позбавлення імунітету.
Що передувало
- Раніше повідомлялося що лідер польської партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун молотом пошкодив гранітний обеліск на місці поховання українців у Польщі. Він сам оприлюднив відео, на якому розбиває викарбувані на камені імена загиблих.
- Своєю чергою в МЗС України заявили, що це є "ганебною та аморальною поведінкою", і наголосили, що Україна очікує від компетентних органів Польщі належної правової оцінки.
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