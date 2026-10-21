Сикорский хочет запретить въезд в Польшу депутату Львовского облсовета из-за инициативы, касающейся УПА

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подписал представление о включении депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы в список лиц, нежелательных на территории страны. Окончательное решение о запрете на въезд пока не принято.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Сикорского в соцсети X.

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"Я подписал представление о внесении в список лиц, нежелательных в Республике Польша, депутата Львовского областного совета С. Шереметы — реконструктора Waffen-SS "Галичина" и автора идеи провозгласить 2027 год годом Р. Шухевича", — написал польский министр.

В своем посте Сикорский также обвинил Шухевича в отдаче приказов о выселении и убийствах поляков.

Поводом для обращения стала инициатива Шереметы о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича. Соответствующее решение Львовский областной совет принял 20 октября.

Сообщение о решении было опубликовано на официальном сайте облсовета, однако позже в тот же день его удалили.

Сам Шеремета, комментируя инициативу, заявил: "Это наша история, наши герои, и мы должны должным образом почтить их память".

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Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал решение Львовского облсовета, назвав его "неразумным" и наносящим ущерб Украине. По его словам, подобные шаги могут стать поводом для противников членства Украины в ЕС блокировать евроинтеграцию.

Заместитель главы МИД Польши Марцин Босацкий заявил, что Варшава получила заверения от окружения президента Владимира Зеленского о том, что решение облсовета не вступит в силу. В то же время польская сторона все еще ожидает официальной реакции Киева.

Генеральное консульство Польши во Львове также выступило против этой инициативы, заявив, что чествование Шухевича, УПА и Ольжича в таком формате противоречит европейским ценностям.

Окончательное решение о внесении Шереметы в список нежелательных лиц будет принимать руководитель польского Управления по делам иностранцев.

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