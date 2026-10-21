Сикорский хочет запретить въезд в Польшу депутату Львовского облсовета из-за инициативы, касающейся УПА
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подписал представление о включении депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы в список лиц, нежелательных на территории страны. Окончательное решение о запрете на въезд пока не принято.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Сикорского в соцсети X.
"Я подписал представление о внесении в список лиц, нежелательных в Республике Польша, депутата Львовского областного совета С. Шереметы — реконструктора Waffen-SS "Галичина" и автора идеи провозгласить 2027 год годом Р. Шухевича", — написал польский министр.
В своем посте Сикорский также обвинил Шухевича в отдаче приказов о выселении и убийствах поляков.
Поводом для обращения стала инициатива Шереметы о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича. Соответствующее решение Львовский областной совет принял 20 октября.
Сообщение о решении было опубликовано на официальном сайте облсовета, однако позже в тот же день его удалили.
Сам Шеремета, комментируя инициативу, заявил: "Это наша история, наши герои, и мы должны должным образом почтить их память".
Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал решение Львовского облсовета, назвав его "неразумным" и наносящим ущерб Украине. По его словам, подобные шаги могут стать поводом для противников членства Украины в ЕС блокировать евроинтеграцию.
Заместитель главы МИД Польши Марцин Босацкий заявил, что Варшава получила заверения от окружения президента Владимира Зеленского о том, что решение облсовета не вступит в силу. В то же время польская сторона все еще ожидает официальной реакции Киева.
Генеральное консульство Польши во Львове также выступило против этой инициативы, заявив, что чествование Шухевича, УПА и Ольжича в таком формате противоречит европейским ценностям.
Окончательное решение о внесении Шереметы в список нежелательных лиц будет принимать руководитель польского Управления по делам иностранцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль