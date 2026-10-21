Сікорський хоче заборонити в’їзд до Польщі депутату Львівської облради через ініціативу щодо УПА

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав подання про внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, небажаних на території країни. Остаточне рішення про заборону в'їзду ще не ухвалене.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Сікорського в соцмережі X.

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"Я підписав подання про внесення до списку осіб, небажаних у Республіці Польща, депутата Львівської обласної ради С. Шеремети – реконструктора Waffen-SS "Галичина" та автора ідеї проголосити 2027 рік роком Р. Шухевича", – написав польський міністр.

У своєму дописі Сікорський також звинуватив Шухевича у відданні наказів про виселення та вбивства поляків.

Причиною звернення стала ініціатива Шеремети щодо проголошення 2027 року роком Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича. Відповідне рішення Львівська обласна рада ухвалила 20 жовтня.

Повідомлення про рішення опублікували на офіційному сайті облради, однак пізніше того ж дня його прибрали.

Сам Шеремета, коментуючи ініціативу, заявив: "Це наша історія, наші герої, і ми повинні належним чином вшанувати їхню пам'ять".

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував рішення Львівської облради, назвавши його "нерозумним" і таким, що шкодить Україні. За його словами, подібні кроки можуть стати приводом для противників українського членства в ЄС блокувати євроінтеграцію.

Заступник глави МЗС Польщі Марцін Босацький заявив, що Варшава отримала запевнення від оточення президента Володимира Зеленського про те, що рішення облради не набере чинності. Водночас офіційної реакції Києва польська сторона ще очікує.

Генеральне консульство Польщі у Львові також виступило проти ініціативи, заявивши, що вшанування Шухевича, УПА та Ольжича в такому форматі суперечить європейським цінностям.

Остаточне рішення щодо внесення Шеремети до списку небажаних осіб ухвалюватиме керівник польського Управління з питань іноземців.

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