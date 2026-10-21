Рішення Львівської облради щодо УПА та Шухевича може зашкодити вступу України до ЄС, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича шкодить Україні й може стати аргументом для противників її членства в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польське RMF24.

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Коментуючи рішення Львівської обласної ради перед вильотом до Індії, Туск назвав його нерозумним і закликав українську владу не допускати подібних ситуацій.

"Я звертаюся до всіх наших партнерів у Києві, до тих, хто розуміє, наскільки важливими є добрі відносини та союзницька співпраця між Польщею та Україною: це ваша відповідальність – не допустити, щоб такі речі траплялися", – заявив польський прем'єр.

За його словами, такі рішення допомагають противникам України та створюють додаткові перешкоди на шляху до Євросоюзу.

"Якщо противники вступу України до Європейського Союзу шукатимуть привід, то саме зараз такий привід був створений депутатами Львівської обласної ради", – наголосив Туск.

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Він назвав дії депутатів "самогубною тактикою", зазначивши, що наслідки цього рішення насамперед відчує Україна.

Польський прем'єр також нагадав про зусилля, яких вони з президентом Володимиром Зеленським доклали для відновлення двосторонніх відносин після попередньої дипломатичної суперечки щодо державної нагороди.

20 жовтня Львівська обласна рада ухвалила рішення проголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

Раніше очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав неприйнятним рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком Української повстанської армії (УПА) та її головнокомандувача Романа Шухевича. На його думку, українська влада повинна відмежуватися від цієї ініціативи.

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