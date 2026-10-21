Решение Львовского облсовета об УПА и Шухевиче может помешать вступлению Украины в ЕС, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что провозглашение 2027 года годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича наносит ущерб Украине и может стать аргументом для противников ее членства в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское RMF24.

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Комментируя решение Львовского областного совета перед вылетом в Индию, Туск назвал его неразумным и призвал украинские власти не допускать подобных ситуаций.

"Я обращаюсь ко всем нашим партнерам в Киеве, к тем, кто понимает, насколько важны хорошие отношения и союзническое сотрудничество между Польшей и Украиной: это ваша ответственность — не допустить, чтобы подобные вещи происходили", — заявил польский премьер.

По его словам, такие решения помогают противникам Украины и создают дополнительные препятствия на пути в Евросоюз.

"Если противники вступления Украины в Европейский Союз будут искать повод, то именно сейчас такой повод был создан депутатами Львовского областного совета", — подчеркнул Туск.

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Он назвал действия депутатов "самоубийственной тактикой", отметив, что последствия этого решения в первую очередь ощутит Украина.

Польский премьер также напомнил об усилиях, которые они совместно с президентом Владимиром Зеленским приложили для восстановления двусторонних отношений после предыдущего дипломатического спора по поводу государственной награды.

20 октября Львовский областной совет принял решение провозгласить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.

Ранее глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал неприемлемым решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии (УПА) и ее главнокомандующего Романа Шухевича. По его мнению, украинские власти должны дистанцироваться от этой инициативы.

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