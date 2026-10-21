Краків і Перемишль погрожують розірвати партнерство зі Львовом через вшанування УПА

Міські голови польських Кракова та Перемишля ініціювали перегляд партнерських відносин зі Львовом через рішення Львівської обласної ради щодо вшанування УПА та Романа Шухевича у 2027 році. У Кракові пропонують тимчасово призупинити співпрацю, тоді як у Перемишлі не виключають її повного припинення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву мера Перемишля Войцеха Бакуна у Facebook та польське видання LoveKraków.pl, яке цитує мера Кракова Лукаша Гібала.

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Бакун повідомив, що звернувся до міського голови Львова Андрія Садового з вимогою висловити чітку позицію та публічно дистанціюватися від рішення обласної ради.

Водночас він попросив міську раду Перемишля розглянути можливість призупинення або розірвання партнерства залежно від реакції львівської влади.

"Партнерство міст спирається на взаємну повагу, зокрема до історичної пам'яті обох спільнот. Якщо одна сторона вшановує винуватців злочинів проти предків іншої, міська рада має оцінити, чи може співпраця продовжуватися у нинішній формі", – заявив Бакун.

Він наголосив, що можливе обмеження міжмуніципальних відносин не стосуватиметься гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від війни.

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З аналогічною ініціативою виступив мер Кракова Лукаш Гібала. Під час засідання міської ради він запропонував тимчасово призупинити партнерські відносини зі Львовом та підготував відповідний проєкт рішення.

За словами Гібали, йдеться не про остаточний розрив співпраці, а про тимчасовий захід.

"Ми всі знаємо, що Україна є жертвою агресії з боку Росії. Ми підтримуємо Україну в цій боротьбі, нам важливі партнерські відносини з Україною, але ці відносини мають будуватися на основі історичного примирення", – зазначив мер Кракова.

Він закликав депутатів підтримати його пропозицію.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада ухвалила рішення проголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

Ініціатива викликала критику польської влади. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що рішення шкодить Україні, а міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш попередив про негативні наслідки для двосторонніх відносин.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський також підписав подання про внесення депутата Львівської облради Святослава Шеремети, який ініціював рішення, до списку осіб, небажаних на території Польщі.

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