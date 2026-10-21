В Україні за останні місяці вдвічі зросли черги на кордоні з Польщею, - Мінвідновлення

Час очікування на кордоні з Польщею для українських експортерів зріс із 2–3 до 7–9 днів. На ситуацію вплинули блокування морських портів України та російські атаки на інфраструктуру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Сергій Деркач під час Експортного форуму, пише "Економічна правда".

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На кордоні з Польщею доводиться чекати до дев’яти днів

За словами Деркача, раніше загальний час очікування на кордоні для експортерів становив близько 2–3 днів. Тепер виїзд до Польщі та в’їзд назад займають 7–9 днів.

На інших кордонах ситуація дещо краща, однак загалом затримки збільшилися. Найбільше це впливає на імпорт палива.

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Україна шукає нові шляхи для перевезень

Деркач зазначив, що держава працює над розширенням пунктів пропуску та розвитком альтернативної транспортної інфраструктури. Зокрема, йдеться про розширення євроколії від кордону до регіонів України.

"Чим більше у нас буде таких інфраструктурних можливостей, тим більше буде можливостей вивозити і завозити зі збільшенням кількості компаній, що будуть цим займатись", — сказав Деркач.

За оцінкою Українського клубу аграрного бізнесу, через блокування портів та інші проблеми з експортом Україна може недоекспортувати близько 35 млн тонн продовольства до кінця 2026 року.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає три нові поїзди до Польщі.

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