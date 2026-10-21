Украина и Канада готовят Соглашение о столетнем партнерстве, — Сибига

Украина и Канада готовятся подписать Соглашение о столетнем партнерстве. Стороны также обсудили ужесточение санкций против российской ракетной программы, развитие сотрудничества в сфере безопасности и дополнительную поддержку украинской противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после беседы с главой МИД Канады Анитой Ананд в посте в социальной сети X.

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Украина и Канада готовят соглашение на 100 лет

По словам Андрея Сибиги, стороны обсудили дальнейшие шаги после недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду. В частности, речь шла о подготовке к подписанию Соглашения о столетнем партнерстве и развитии сотрудничества в сфере безопасности.

Сибига также подчеркнул необходимость ужесточения санкций против российской баллистической программы.

"Нам нужны целенаправленные санкции против российской баллистической программы, чтобы сорвать производство ракет и перекрыть доступ к критически важным компонентам", — написал министр.

В ходе беседы он проинформировал канадскую коллегу о последствиях последних российских ракетных атак и ударов беспилотниками по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины.

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Киев просит ускорить поставки ракет-перехватчиков

Министры обсудили усилия по достижению мира и необходимость укрепления украинной противовоздушной обороны. Особое внимание уделили возможностям перехвата баллистических ракет.

По словам Сибиги, для защиты украинского неба и энергетической инфраструктуры важно ускорить поставки ракет-перехватчиков.

Отдельно глава МИД Украины поблагодарил Канаду за соорганизацию конференции "Пути к миру" (Pathways to Peace) в Торонто. Мероприятие было посвящено возвращению украинских детей, незаконно удерживаемых гражданских лиц и военнопленных.

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