В Канаде представили документальный фильм "Расстояние до независимости" о канадцах, поддержавших независимость Украины в 1991 году. ФОТОрепортаж

В рамках исследовательского семинара Данылива, посвященного современной Украине, в Университете Оттавы впервые в Канаде был представлен документальный фильм "Расстояние до независимости" (Distance to Independence). Картина рассказывает о вкладе канадцев украинского происхождения в преддверии всеукраинского референдума 1991 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Показ состоялся в рамках ежегодного семинара Данылива, международного академического форума, который объединяет ученых, экспертов и студентов, исследующих современную Украину.

Среди зрителей были ученые, исследователи и студенты, а также продюсер фильма Анна Паленчук и один из его главных героев - Борис Вжесневский.

О чем фильм

В основе фильма - малоизвестная история 1991 года. Около 80 молодых канадцев и американцев украинского происхождения приехали в Украину накануне референдума 1 декабря, чтобы поговорить с людьми о независимости, демократии и будущем украинского государства.

Участники кампании путешествовали по разным регионам страны, в частности поехали на Донбасс, побывали в Мариуполе и Донецке. Они встречались с шахтерами, рабочими, студентами и молодежью, раздавали информационные материалы и убеждали людей поддержать независимость Украины.

Одним из организаторов этой кампании был Борис Вжесневский, канадский бизнесмен, общественный деятель и бывший член парламента Канады, которого четыре раза избирали от округа Etobicoke Centre. Именно он собрал молодых представителей украинской диаспоры, которые отправились по Украине накануне исторического референдума.

В 1991 году Вжесневский ездил по стране с домашней видеокамерой и снимал все для своего архива. Спустя десятилетие эти записи стали одним из ключей к созданию "Расстояния до независимости". Команда получила около 20 кассет, которые были оцифрованы в Торонто. Именно эти материалы позволили увидеть события 1991 года глазами людей, которые непосредственно в них участвовали. Идея фильма родилась после случайной встречи в Торонто. Анна Паленчук познакомилась с Тарасом Гулой, который рассказал ей, как в 1991 году приехал из Канады в Мариуполь. Именно эта история стала отправной точкой будущего документального проекта.

После показа Борис Вжесневский и Анна Паленчук приняли участие в дискуссии с аудиторией.

"Для меня как продюсера фильма "Расстояние до независимости" было важно представить фильм на Исследовательском семинаре Данылива в Оттаве, - сказала Анна Паленчук. - Это дает нам возможность говорить об Украине и ее пути к независимости языком документального кино - через реальные истории и личный опыт".

С украинской стороны к работе над фильмом присоединились Аким Галимов и команда "Реальной истории". Галимов стал продюсером проекта со стороны Украины; его кандидатуру предложила продюсер Кристина Шкрабар. Команда "Реальной истории" работала с архивами и историческими материалами, помогая восстановить контекст событий 1991 года.

Уникальные архивы и находки

Важной частью фильма стали и уникальные архивные материалы Джона Гевка, американца украинского происхождения. В 1991 году он работал в консультативном комитете Верховной Рады Украины. Именно на его принтере были напечатаны бюллетени, по которым депутаты голосовали за провозглашение независимости Украины 24 августа 1991 года. Гевко также снимал исторические события на собственную видеокамеру, и эти кадры вошли в фильм как свидетельство непосредственного участника событий.

В ходе разработки проекта команда записала около 30 интервью. Они помогли восстановить ход событий 1991 года, найти будущих героев фильма и собрать их личные воспоминания.

Съемки проходили в трех странах: Украине, Канаде и Польше. Часть материала в Украине и Канаде снимали параллельно, организуя живое общение героев между двумя странами. В Польше команда, в частности, записала интервью с Энн Эпплбаум недалеко от Гданьска. Украинская съемочная группа работала в условиях воздушных тревог, обстрелов, атак дронов и комендантского часа.

Отдельным героем фильма фактически стал сам архив. Во время работы команде особенно не хватало материалов, которые бы показывали жизнь украинской диаспоры в Канаде в 1991 году. Часть чрезвычайно ценных записей, в частности телевизионных новостей того времени, Роман Ващук неожиданно нашел на старой кассете у своей мамы. Эти кадры помогли составить сюжет фильма, и команда особенно благодарна семье Ващуков за то, что они их сохранили.

Эта находка еще раз напоминает, насколько важно хранить и архивировать фотографии, письма, кассеты и домашние видеозаписи. То, что сегодня кажется лишь семейной памятью, через десятилетия может стать важным историческим свидетельством.

"Расстояние до независимости" рассказывает не только о событиях прошлого. Это также история о силе глобального украинского сообщества - о том, как украинская диаспора сохраняет свою идентичность на протяжении поколений и как связь между украинцами в разных странах может становиться реальным ресурсом для Украины в критические моменты ее истории.

Фильм показывает, что независимость Украины в 1991 году была результатом не только политических решений внутри страны, но и многолетней работы людей за ее пределами - тех, кто сохранял украинскую идентичность, поддерживал политические связи, убеждал западные общества и в решающий момент лично приехал в Украину.

География показов

Фильм уже вышел в кинопрокат в Украине. Серия показов в Канаде начнется в ноябре и продлится до декабря 2026 года. Показы запланированы в Торонто, Оттаве, Монреале, Ванкувере, Калгари и Эдмонтоне.

Читайте также: Реальный фильм о реальной войне: в прокат вышла лента о спецназовцах НГУ "Омега"