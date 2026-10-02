У Канаді презентували документальний фільм "Відстань до Незалежності" про канадців, які підтримали незалежність України у 1991 році. ФОТОрепортаж

У межах Дослідницького семінару Даниліва із сучасної України в Університеті Оттави вперше в Канаді презентували документальний фільм "Відстань до Незалежності" (Distance to Independence). Стрічка розповідає про внесок канадців українського походження напередодні всеукраїнського референдуму 1991 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Показ відбувся в межах щорічного семінару Даниліва, міжнародного академічного форуму, який об'єднує науковців, експертів і студентів, що досліджують сучасну Україну.

Серед глядачів були науковці, дослідники та студенти, а також продюсерка фільму Анна Паленчук і один із його центральних героїв - Борис Вжесневський.

Про що фільм

В основі фільму - маловідома історія 1991 року. Близько 80 молодих канадців та американців українського походження приїхали до України напередодні референдуму 1 грудня, щоб говорити з людьми про незалежність, демократію та майбутнє української держави.

Учасники кампанії подорожували різними регіонами країни, зокрема поїхали на Донбас, побували в Маріуполі та Донецьку. Вони зустрічалися з шахтарями, робітниками, студентами та молоддю, роздавали інформаційні матеріали й переконували людей підтримати незалежність України.

Одним із організаторів цієї кампанії був Борис Вжесневський, канадський бізнесмен, громадський діяч і колишній член парламенту Канади, якого чотири рази обирали від округу Etobicoke Centre. Саме він зібрав молодих представників української діаспори, які вирушили Україною напередодні історичного референдуму.

У 1991 році Вжесневський їздив країною з домашньою відеокамерою і знімав усе для власного архіву. Через десятиліття ці записи стали одним із ключів до створення "Відстані до Незалежності". Команда отримала близько 20 касет, які були оцифровані в Торонто. Саме ці матеріали дозволили побачити події 1991 року очима людей, які безпосередньо в них брали участь. Ідея фільму народилася після випадкової зустрічі в Торонто. Анна Паленчук познайомилася з Тарасом Гулою, який розповів їй, як у 1991 році приїхав із Канади до Маріуполя. Саме ця історія стала відправною точкою майбутнього документального проєкту.

Після показу Борис Вжесневський та Анна Паленчук взяли участь у дискусії з аудиторією.

"Для мене, як продюсерки "Відстані до Незалежності", було важливо представити фільм на Дослідницькому семінарі Даниліва в Оттаві, — сказала Анна Паленчук. — Це дає нам можливість говорити про Україну та її шлях до незалежності мовою документального кіно — через реальні історії та особистий досвід".

З українського боку до роботи над фільмом долучилися Акім Галімов та команда "Реальної історії". Галімов став продюсером проєкту з української сторони; його кандидатуру запропонувала продюсерка Христина Шкрабар. Команда "Реальної історії" працювала з архівами та історичними матеріалами, допомагаючи відновити контекст подій 1991 року.

Унікальні архіви та знахідки

Важливою частиною стрічки стали й унікальні архівні матеріали Джона Гевка, американця українського походження. У 1991 році він працював у дорадчому комітеті Верховної Ради України. Саме на його принтері були надруковані бюлетені, на яких депутати голосували за проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Гевко також знімав історичні події на власну відеокамеру, і ці кадри увійшли до фільму як свідчення безпосереднього учасника подій.

Під час розробки проєкту команда записала близько 30 інтерв'ю. Вони допомогли відновити перебіг подій 1991 року, знайти майбутніх героїв фільму та зібрати їхні особисті спогади.

Зйомки відбувалися у трьох країнах: Україні, Канаді та Польщі. Частину матеріалу в Україні та Канаді знімали паралельно, організовуючи живе спілкування героїв між двома країнами. У Польщі команда, зокрема, записала інтерв’ю з Енн Епплбаум неподалік Гданська. Українська знімальна група працювала в умовах повітряних тривог, обстрілів, атак дронів і комендантської години.

Окремим героєм фільму фактично став сам архів. Під час роботи команді особливо бракувало матеріалів, які б показували життя української діаспори в Канаді у 1991 році. Частину надзвичайно цінних записів, зокрема телевізійних новин того часу, Роман Ващук несподівано знайшов на старій касеті у своєї мами. Ці кадри допомогли скласти історію фільму, і команда особливо вдячна родині Ващуків за те, що вони їх зберегли.

Ця знахідка ще раз нагадує, наскільки важливо зберігати й архівувати фотографії, листи, касети та домашні відео. Те, що сьогодні здається лише родинною пам’яттю, через десятиліття може стати важливим історичним свідченням.

"Відстань до Незалежності" розповідає не лише про події минулого. Це також історія про силу глобальної української спільноти — про те, як українська діаспора зберігає свою ідентичність впродовж поколінь і як зв’язок між українцями в різних країнах може ставати реальним ресурсом для України в критичні моменти її історії.

Стрічка показує, що незалежність України у 1991 році була результатом не лише політичних рішень усередині країни, а й багаторічної роботи людей за її межами — тих, хто зберігав українську ідентичність, підтримував політичні зв'язки, переконував західні суспільства й у вирішальний момент особисто приїхав до України.

Географія показів

Фільм уже вийшов у кінотеатральний прокат в Україні. Серія показів у Канаді розпочнеться в листопаді й триватиме до грудня 2026 року. Покази заплановані в Торонто, Оттаві, Монреалі, Ванкувері, Калгарі та Едмонтоні.

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