Реальний фільм про реальну війну: у прокат вийшла стрічка про спецпризначенців НГУ "Омега"

З 1 жовтня 2026 року, до Дня захисників та захисниць України, у всіх кінотеатрах в прокат вишов документальний фільм "Омега" - про бійців одного з найвідоміших спецпідрозділів Нацгвардії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Режисерка стрічки Юлія Орленко заявила, що це унікальна історія про українських спецпризначенців під час виконання бойових завдань і поза ними.

Задум для фільму виник ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Продюсер Михайло Ухман, який певний час жив разом із бійцями підрозділу, щиро дивувався, чому про їхні подвиги так мало знають у суспільстві.

У фільмі є можливість побачити бойову роботу спецпризначенців їхніми очима.

На відміну від більшості документальних фільмів, у цьому нема ні інтерв’ю, постановок, і закадрового тексту. Тут лише живі кадри бойової роботи, більшу частину із них зняли самі бійці на GoPro.

Підрозділ "Омега" мав бойовий досвід ще з частів АТО/ООС.

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Спецпризначенці "Омеги" воювали за Київщину, далі - на Донеччині, зокрема в боях за Павлівку та Бахмут, проводили розвідку біля Кремінної, штурми та рейди в тил ворога.

Серед найскладніших завдань - і секретна операція з порятунку українських військових, які виходили з "Азовсталі".

Стрічка вже отримала відзнаку на фестивалі Docudays UA, а переду низка показів у Європі та США.

Продюсер фільму Михайло Ухман зазначив, що мрія 7 рокаів показати "Омегу".

"Коли побачив їх ще у 20-му, не пам'ятаю, чи 19-му році їх на війні. Все. Тобто це була ідея фікс показати їхню роботу. Вони настільки круті. І це така маленька, невеличка частка того, що я бачив в

цьому фільмі.

На жаль, з певних причин багато чого не можна ще показувати, бо йде війна і обличчя і безпека і все інше. Я вважаю, що наше кіно має бути так як "Омега": трішки іронічне, сильне, трішки пропаганди, захищати, руйнувати ворога, знищувати їхню пропаганду. І так крок за кроком, крок за кроком.

Слава Богу, до цього все зараз йде. А ми цим фільмом створили таку, поставили таку одну із цеглинок в цей такий фундамент", - додав він.

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Реакції

Начальник Центру спеціального призначення "ОМЕГА" Національної гвардії України Павло Яцюк назвав це реальним фільмом про реальну війну, відпочинок та те, що відбувається на бойових діях.

Кінорежисер Денис Тарасов каже, що стрічка показує, якою ціною у нас дається тут спокійне життя

"Як пацани живуть, як пацани штурмують ці посадки і взагалі те, що відбувається там на лінії зіткнення. Як там все

вимерло. І що, що виборюють наші хлопці і через що вони проходять.

І коли ти сидиш в залі де тепло, де світло і ти в комфортних умовах і дивишся те, через що проходять пацани які там некомфортні умови і ти трішечки плавляться мізки від того. Я вважаю, що таких фільмів має бути якомога більше. Тому що українці мають, не тільки українці, українці в принципі вже це розуміють, а весь світ має бачити якою ціною нам

вдається мирне життя і через що проходять наші хлопці", - наголосив він.

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Начальник служби комунікацій Центру спеціального призначення "ОМЕГА" Національної гвардії України Артем Ревчук каже, що цей фільм дуже важливий, щоб зрозуміти, що люди не тільки боронять свою землю, а ще в цей момент проживають своє життя.

"Сьогодні ворог немає значних успіхів на лінії фронта, але він дуже активно працює в інформаційному просторі. І завдяки таким фільмам дуже важливо доносити до суспільства, що треба підтримувати наших хлопців.

Дуже важливо долучатися до Сил оборони України, теж ставати частиною Сил оборони України, щоб захищати свою землю. Тому що насправді тільки в своїй країні ми можемо бути щасливими і по справді захищеними", - наголосив він.

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