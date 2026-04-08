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Новини Фільм 2000 метрів до Андріївки
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Фільм Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримав шість номінацій на Emmy Awards

фільм "2000 метрів до Андріївки"

Документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримав одразу шість номінацій на 47-ту премію News & Documentary Emmy Awards.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у списку номінантів, оприлюдненому Національною академією телевізійних мистецтв та наук (NATAS).

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Згідно зі списком, стрічка "2000 метрів до Андріївки" номінована у таких категоріях:

  • "Найкращий фільм про актуальні події",
  • "Найкращий документальний фільм",
  • "Найкращий сценарій: Документальний фільм",
  • "Найкраща режисура: Документальний фільм",
  • "Найкраща операторська робота: Документальний фільм",
  • "Найкращий монтаж: Документальний фільм".

Робота Чернова у категорії "Найкращий документальний фільм" змагатиметься із такими стрічками: "Чорний сніг" ("Black Snow"), "Ураган Катріна: Перегони з часом" ("Hurricane Katrina: Race Against Time"), "Життя після" ("Life After"), "Любов+Війна" ("Love + War"), "Прем’єр-міністерка" ("Prime Minister"), "Поворотний момент: Війна у В’єтнамі" ("Turning Point: The Vietnam War") та "Союз" ("Union").

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Як пише The Hollywood Reporter, номінанти на цьогорічну премію "Еммі" у категорії "Новини та документальні фільми" були відібрані з-поміж понад 2000 робіт, прем’єра яких відбулась у 2025 році. Фільми оцінювали понад 900 фахівців галузі телевізійних та цифрових ЗМІ, які спеціалізуються на новинах та документалістиці.

"Цьогорічні номінанти у категорії "Документальне кіно" демонструють надзвичайне розмаїття підходів до розповіді - від глибоко особистих історій до масштабних історичних досліджень", – сказала глава журі премії у цій категорії Крістін Чін.

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Гендиректор NATAS Адам Шарп заявив, що номінанти 2026 року представляють широкий спектр голосів і поглядів, "які формують майбутнє новин і документального кіно".

"У час постійних змін їхня робота сприяє поглибленню розуміння громадськості та доносить до аудиторії важливі історії із актуальністю та проникливістю", – сказав Шарп.

Вручення 47-ї щорічної премії News & Documentary Emmy Awards відбудеться на двох вечірніх церемоніях у Нью-Йорку 27 і 28 травня.

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Про що фільм "2000 метрів до Андріївки"

Стрічка розповідає про звільнення села Андріївка під Бахмутом Донецької області у вересні 2023 року. Зокрема, він висвітлює роботу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, які мають подолати укріплений ліс для деокупації Андріївки. Тоді відбувалися запеклі бої за українську землю.

Автори поєднали у стрічці власні кадри, відео з бодікамер українських бійців і моменти особистих роздумів.

Це спільна робота оскароносного режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова і фотографа Associated Press Алекса Бабенка.

Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Греммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, який також написав музику до фільмів "Чорнобиль" та "Джокер".

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова увійшов до короткого списку претендентів на 98-му премію "Оскар" у категорії "Документальний фільм".
  • Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв у 2023 році.

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