Фільм Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримав шість номінацій на Emmy Awards

Документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримав одразу шість номінацій на 47-ту премію News & Documentary Emmy Awards.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у списку номінантів, оприлюдненому Національною академією телевізійних мистецтв та наук (NATAS).

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Згідно зі списком, стрічка "2000 метрів до Андріївки" номінована у таких категоріях:

"Найкращий фільм про актуальні події",

"Найкращий документальний фільм",

"Найкращий сценарій: Документальний фільм",

"Найкраща режисура: Документальний фільм",

"Найкраща операторська робота: Документальний фільм",

"Найкращий монтаж: Документальний фільм".

Робота Чернова у категорії "Найкращий документальний фільм" змагатиметься із такими стрічками: "Чорний сніг" ("Black Snow"), "Ураган Катріна: Перегони з часом" ("Hurricane Katrina: Race Against Time"), "Життя після" ("Life After"), "Любов+Війна" ("Love + War"), "Прем’єр-міністерка" ("Prime Minister"), "Поворотний момент: Війна у В’єтнамі" ("Turning Point: The Vietnam War") та "Союз" ("Union").

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Як пише The Hollywood Reporter, номінанти на цьогорічну премію "Еммі" у категорії "Новини та документальні фільми" були відібрані з-поміж понад 2000 робіт, прем’єра яких відбулась у 2025 році. Фільми оцінювали понад 900 фахівців галузі телевізійних та цифрових ЗМІ, які спеціалізуються на новинах та документалістиці.

"Цьогорічні номінанти у категорії "Документальне кіно" демонструють надзвичайне розмаїття підходів до розповіді - від глибоко особистих історій до масштабних історичних досліджень", – сказала глава журі премії у цій категорії Крістін Чін.

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Гендиректор NATAS Адам Шарп заявив, що номінанти 2026 року представляють широкий спектр голосів і поглядів, "які формують майбутнє новин і документального кіно".

"У час постійних змін їхня робота сприяє поглибленню розуміння громадськості та доносить до аудиторії важливі історії із актуальністю та проникливістю", – сказав Шарп.

Вручення 47-ї щорічної премії News & Documentary Emmy Awards відбудеться на двох вечірніх церемоніях у Нью-Йорку 27 і 28 травня.

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Про що фільм "2000 метрів до Андріївки"

Стрічка розповідає про звільнення села Андріївка під Бахмутом Донецької області у вересні 2023 року. Зокрема, він висвітлює роботу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, які мають подолати укріплений ліс для деокупації Андріївки. Тоді відбувалися запеклі бої за українську землю.

Автори поєднали у стрічці власні кадри, відео з бодікамер українських бійців і моменти особистих роздумів.

Це спільна робота оскароносного режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова і фотографа Associated Press Алекса Бабенка.

Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Греммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, який також написав музику до фільмів "Чорнобиль" та "Джокер".

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