Фільм Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримав шість номінацій на Emmy Awards
Документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримав одразу шість номінацій на 47-ту премію News & Documentary Emmy Awards.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у списку номінантів, оприлюдненому Національною академією телевізійних мистецтв та наук (NATAS).
Згідно зі списком, стрічка "2000 метрів до Андріївки" номінована у таких категоріях:
- "Найкращий фільм про актуальні події",
- "Найкращий документальний фільм",
- "Найкращий сценарій: Документальний фільм",
- "Найкраща режисура: Документальний фільм",
- "Найкраща операторська робота: Документальний фільм",
- "Найкращий монтаж: Документальний фільм".
Робота Чернова у категорії "Найкращий документальний фільм" змагатиметься із такими стрічками: "Чорний сніг" ("Black Snow"), "Ураган Катріна: Перегони з часом" ("Hurricane Katrina: Race Against Time"), "Життя після" ("Life After"), "Любов+Війна" ("Love + War"), "Прем’єр-міністерка" ("Prime Minister"), "Поворотний момент: Війна у В’єтнамі" ("Turning Point: The Vietnam War") та "Союз" ("Union").
Як пише The Hollywood Reporter, номінанти на цьогорічну премію "Еммі" у категорії "Новини та документальні фільми" були відібрані з-поміж понад 2000 робіт, прем’єра яких відбулась у 2025 році. Фільми оцінювали понад 900 фахівців галузі телевізійних та цифрових ЗМІ, які спеціалізуються на новинах та документалістиці.
"Цьогорічні номінанти у категорії "Документальне кіно" демонструють надзвичайне розмаїття підходів до розповіді - від глибоко особистих історій до масштабних історичних досліджень", – сказала глава журі премії у цій категорії Крістін Чін.
Гендиректор NATAS Адам Шарп заявив, що номінанти 2026 року представляють широкий спектр голосів і поглядів, "які формують майбутнє новин і документального кіно".
"У час постійних змін їхня робота сприяє поглибленню розуміння громадськості та доносить до аудиторії важливі історії із актуальністю та проникливістю", – сказав Шарп.
Вручення 47-ї щорічної премії News & Documentary Emmy Awards відбудеться на двох вечірніх церемоніях у Нью-Йорку 27 і 28 травня.
Про що фільм "2000 метрів до Андріївки"
Стрічка розповідає про звільнення села Андріївка під Бахмутом Донецької області у вересні 2023 року. Зокрема, він висвітлює роботу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, які мають подолати укріплений ліс для деокупації Андріївки. Тоді відбувалися запеклі бої за українську землю.
Автори поєднали у стрічці власні кадри, відео з бодікамер українських бійців і моменти особистих роздумів.
Це спільна робота оскароносного режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова і фотографа Associated Press Алекса Бабенка.
Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Греммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, який також написав музику до фільмів "Чорнобиль" та "Джокер".
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова увійшов до короткого списку претендентів на 98-му премію "Оскар" у категорії "Документальний фільм".
- Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв у 2023 році.
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