Фильм Чернова "2000 метров до Андреевки" получил шесть номинаций на Emmy Awards

Документальный фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" получил сразу шесть номинаций на 47-ю премию News & Documentary Emmy Awards.

Как сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на Укринформ, об этом говорится в списке номинантов, обнародованном Национальной академией телевизионных искусств и наук (NATAS).

Согласно списку, фильм "2000 метров до Андреевки" номинирован в следующих категориях:

"Лучший фильм о текущих событиях",

"Лучший документальный фильм",

"Лучший сценарий: Документальный фильм",

"Лучшая режиссура: Документальный фильм",

"Лучшая операторская работа: Документальный фильм",

"Лучший монтаж: Документальный фильм".

Работа Чернова в категории "Лучший документальный фильм" будет соревноваться со следующими фильмами: "Черный снег" ("Black Snow"), "Ураган Катрина: Гонка со временем" ("Hurricane Katrina: Race Against Time"), "Жизнь после" ("Life After"), "Любовь + Война" ("Love + War"), "Премьер-министр" ("Prime Minister"), "Переломный момент: Война во Вьетнаме" ("Turning Point: The Vietnam War") и "Союз" ("Union").

Как пишет The Hollywood Reporter, номинанты на премию "Эмми" этого года в категории "Новости и документальные фильмы" были отобраны из более чем 2000 работ, премьера которых состоялась в 2025 году. Фильмы оценивали более 900 специалистов в области телевизионных и цифровых СМИ, специализирующихся на новостях и документалистике.

"Нынешние номинанты в категории "Документальное кино" демонстрируют необычайное разнообразие подходов к повествованию — от глубоко личных историй до масштабных исторических исследований", — сказала глава жюри премии в этой категории Кристин Чин.

Генеральный директор NATAS Адам Шарп заявил, что номинанты 2026 года представляют широкий спектр голосов и взглядов, "которые формируют будущее новостей и документального кино".

"В эпоху постоянных изменений их работа способствует углублению понимания общественности и доносит до аудитории важные истории с актуальностью и проникновенностью", – сказал Шарп.

Вручение 47-й ежегодной премии News & Documentary Emmy Awards состоится на двух вечерних церемониях в Нью-Йорке 27 и 28 мая.

О чем фильм "2000 метров до Андреевки"

Лента рассказывает об освобождении села Андреевка под Бахмутом Донецкой области в сентябре 2023 года. В частности, она освещает работу украинских военных 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которым предстояло преодолеть укрепленный лес для деоккупации Андреевки. Тогда шли ожесточенные бои за украинскую землю.

Авторы объединили в фильме собственные кадры, видео с бодикамер украинских бойцов и моменты личных размышлений.

Это совместная работа оскароносного режиссера и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова и фотографа Associated Press Алекса Бабенко.

Музыку к фильму создал двукратный лауреат премии "Грэмми", композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер, который также написал музыку к фильмам "Чернобыль" и "Джокер".

