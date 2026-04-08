Фильм Чернова "2000 метров до Андреевки" получил шесть номинаций на Emmy Awards
Документальный фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" получил сразу шесть номинаций на 47-ю премию News & Documentary Emmy Awards.
Как сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на Укринформ, об этом говорится в списке номинантов, обнародованном Национальной академией телевизионных искусств и наук (NATAS).
Согласно списку, фильм "2000 метров до Андреевки" номинирован в следующих категориях:
- "Лучший фильм о текущих событиях",
- "Лучший документальный фильм",
- "Лучший сценарий: Документальный фильм",
- "Лучшая режиссура: Документальный фильм",
- "Лучшая операторская работа: Документальный фильм",
- "Лучший монтаж: Документальный фильм".
Работа Чернова в категории "Лучший документальный фильм" будет соревноваться со следующими фильмами: "Черный снег" ("Black Snow"), "Ураган Катрина: Гонка со временем" ("Hurricane Katrina: Race Against Time"), "Жизнь после" ("Life After"), "Любовь + Война" ("Love + War"), "Премьер-министр" ("Prime Minister"), "Переломный момент: Война во Вьетнаме" ("Turning Point: The Vietnam War") и "Союз" ("Union").
Как пишет The Hollywood Reporter, номинанты на премию "Эмми" этого года в категории "Новости и документальные фильмы" были отобраны из более чем 2000 работ, премьера которых состоялась в 2025 году. Фильмы оценивали более 900 специалистов в области телевизионных и цифровых СМИ, специализирующихся на новостях и документалистике.
"Нынешние номинанты в категории "Документальное кино" демонстрируют необычайное разнообразие подходов к повествованию — от глубоко личных историй до масштабных исторических исследований", — сказала глава жюри премии в этой категории Кристин Чин.
Генеральный директор NATAS Адам Шарп заявил, что номинанты 2026 года представляют широкий спектр голосов и взглядов, "которые формируют будущее новостей и документального кино".
"В эпоху постоянных изменений их работа способствует углублению понимания общественности и доносит до аудитории важные истории с актуальностью и проникновенностью", – сказал Шарп.
Вручение 47-й ежегодной премии News & Documentary Emmy Awards состоится на двух вечерних церемониях в Нью-Йорке 27 и 28 мая.
О чем фильм "2000 метров до Андреевки"
Лента рассказывает об освобождении села Андреевка под Бахмутом Донецкой области в сентябре 2023 года. В частности, она освещает работу украинских военных 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которым предстояло преодолеть укрепленный лес для деоккупации Андреевки. Тогда шли ожесточенные бои за украинскую землю.
Авторы объединили в фильме собственные кадры, видео с бодикамер украинских бойцов и моменты личных размышлений.
Это совместная работа оскароносного режиссера и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова и фотографа Associated Press Алекса Бабенко.
Музыку к фильму создал двукратный лауреат премии "Грэмми", композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер, который также написал музыку к фильмам "Чернобыль" и "Джокер".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что украинский документальный фильм "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова вошел в шорт-лист претендентов на 98-ю премию "Оскар" в категории "Документальный фильм".
- Лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова победила в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" 96-й премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств в 2023 году.
А потом я смотрела другое кино
Тоже документальное
Как идут на заклание ,на пытки и смерть
Защитники Азовстали
Очень хочется узнать - на что они тогда подписались?
Как они тогда принимали это решение?
Неужто эти взрослые ,умные мужчины не понимали тогда
Что ПРЕЗИДЕНТ Зеленский ИХ ПРОСТО СДАЛ ПУТИНУ - подарил
Азовцы были тогда как президентские ДВУШКИ на Москву
Только вот ДВУШКИ отправляли тайком
А азовцев сдали ПОД КАМЕРЫ
Сняли этот позор
Никогда не забуду то,как они шли
Как их обыскивали
С какими лицами они сидели в автобусе
Черная страница для меня....