Специальные показы фильма "Буча", организованные ОБСЕ, прошли в Вене

Продолжается всеукраинский прокат фильма "Буча". 19 и 20 ноября специальные показы фильма состоялись в Вене, Австрия.

Показы, посвященные 1000 дней с начала полномасштабной войны России против Украины, были организованы Представительствами Соединенных Штатов, Европейского Союза и Украины в ОБСЕ, Посольством Украины в Австрии в партнерстве с общественной организацией Unlimited Democracy.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Заместитель главы миссии США при ОБСЕ Тим Хенвей, временный поверенный в делах Украины Виктория Кушинникова и заместитель главы миссии Украины Александр Ирхин выступили с речами, в которых подчеркнули важность сохранения памяти о жестоких событиях в Буче весной 2022 года и необходимость скорейшего восстановления мира и справедливости для Украины.

Тим Хенвей отметил:"1000 дней назад Буча была маленьким украинским городком с 37 000 человек. Представьте, что российские войска и танки заходят в ваш город, враг начинает блокировать мосты и патрулировать ваши улицы. Мы все знаем, что за этим последовало - систематическое насилие, массовые убийства и захоронения - все это подтвердили представители ООН, ОБСЕ и многочисленные мировые СМИ. Эти действия являются зафиксированными преступлениями против человечества."

Его слова четко передали суть того, что лента "Буча" стремится передать - история героизма людей в темные времена, а также призыв к справедливому, гарантированному и длительному миру для Украины.

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Своими мыслями после просмотра поделился Омар Кардентей, представитель делегации Соединенных Штатов при ОБСЕ:

"Искусство, в частности, кино - это мощное оружие, одна из серьезных составляющих информационной войны. Его задача - рассказывать обществу правду, вести летопись событий, бить в эмоцию, и сейчас это метко делает художественная лента "Буча". Я верю, что при постоянном внимании и неустанной помощи западного общества такие фильмы как "Буча" станут мощным информационным наступлением Украины в ее противостоянии на глобальной информационной арене. Я глубоко благодарен всем, кто посетил и поддержал этот показ. Все мы вместе продолжаем чествовать стойкость и мужество украинского народа."

По завершению показа ленты состоялась короткая сессия вопросов-ответов с режиссером фильма "Буча", Станиславом Тиуновым.

"После мировой премьеры фильма, которая состоялась на Международном кинофестивале в Варшаве, очень важным для нас было продолжать презентовать ленту "Буча" западному зрителю. Борьба с российской пропагандой продолжается. Мы десятилетиями не просто проигрывали эту информационную войну, мы на нее просто не выходили. Сейчас самое время исправлять эти ошибки и вести активную борьбу и на информационном поле также. Фильм "Буча" влияет на мировоззрение западного мира. Мы видим это. Глаза зрителей после показа не врут." - говорит Станислав.

На показе присутствовали члены делегаций в ОБСЕ таких стран, как Австрия, Франция, Турция, Болгария, Мальта, Латвия, Литва, Греция, Румыния, Швеция, Польша, Великобритания, Германия, Ирландия, Дания, Швейцария, Австралия, Норвегия, Нидерланды и, конечно, Украина.

Ленту "Буча" можно посмотреть во всех кинотеатрах страны.

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Справка:

"Буча" рассказывает реальную историю волонтера Константина Гудаускаса. Он является гражданином Казахстана, который с 2021 года живет в Украине. Именно казахстанский паспорт помогал ему преодолевать российские блокпосты и эвакуировать людей. Во время российской оккупации Киевщины весной 2022 года он спас 203 мирных жителя, в частности семью украинского композитора Игоря Поклада.

Главную роль в фильме исполнил известный польский актер театра и кино Цезари Лукашевич. Также роли в ленте сыграли Вячеслав Довженко, Артемий Егоров, Сергей Стрельников, Александр Печерица, Анастасия Нестеренко, Никон Федотов, Сергей Смиян, Татьяна Вашневская и другие. Режиссером ленты выступил Станислав Тиунов, сценаристом и продюсером - Александр Щур.

Фильм "Буча" был снят без привлечения государственного финансирования, только на пожертвования и частные средства неравнодушных людей из Украины, Польши, Канады и США.

Музыку к фильму написал азербайджанский композитор и продюсер, победитель Евровидения Иса Меликов. Автором официального саундтрека "Квітень" стал украинский музыкант Роман Бахарев и группа BAH.ROMA.

Мировая премьера фильма состоялась на Варшавском кинофестивале, где "Буча" заняла второе место по зрительским симпатиям.

Ссылка на трейлер фильма: https://youtu.be/eez3r8gF1rY

Ссылка на саундтрек: https://youtu.be/uS2D7B2Tzb0