В Вене прошли австрийские премьеры украинских фильмов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В последнюю неделю сентября в Вене состоялись премьерные показы украинских фильмов "Мой карпатский дедушка" режиссера Зазы Буадзе и "Отец", дебютной режиссерской работы Александра Кобзаря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фильмы лично презентовали исполнитель главных ролей Богдан Бенюк и режиссер Заза Буадзе.

Организатор кинопоказов, основательница фестиваля UStream Fest Александра Саенко, поделилась впечатлением: "Мы наблюдаем неуклонный рост интереса к украинскому искусству как со стороны международной публики, так и со стороны украинцев. Украинская часть нашей аудитории увеличилась существенно вследствие российской агрессии. Люди, оторванные от Родины, тем больше нуждаются в собственном культурном продукте, эмоциональной и интеллектуальной связи со своей средой".

Оба показа прошли в переполненных залах кинотеатра CineCenter, известного своим фокусом на европейском фестивальном кино. Эмоциональности мероприятиям добавила возможность публики пообщаться с художниками, услышать из первых уст истории из съемочного процесса и узнать мнение создателей о развитии отечественного кино.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Документальный фильм "Воздействие": Нацистские элементы в политике современной России. ВИДЕО









