У Відні відбулись австрійські прем’єри українських фільмів. ФОТОрепортаж

В останній тиждень вересня у Відні відбулись премʼєрні покази українських фільмів "Мій карпатський дідусь" режисера Зази Буадзе і "Батько", дебютної режисерської роботи Олександра Кобзаря. 

Фільми особисто презентували виконавець головних ролей Богдан Бенюк і режисер Заза Буадзе.

У Відні відбулися прем'єри українських фільмів

Організаторка кінопоказів, засновниця фестивалю UStream Fest Олександра Саєнко, поділилась враженням: "Ми спостерігаємо неухильне зростання інтересу до українського мистецтва як з боку міжнародної публіки, так і з боку українців. Українська частина нашої аудиторії збільшилась суттєво внаслідок російської агресії. Люди, відірвані від Батьківщини, тим більше потребують власного культурного продукту, емоційного та інтелектуального звʼязку зі своїм середовищем".

У Відні відбулися прем'єри українських фільмів

Обидва покази пройшли в переповнених залах кінотеатру CineCenter, відомого своїм фокусом на європейському фестивальному кіно. Емоційності заходам додала можливість публіки поспілкуватись з митцями, почути з перших вуст історії зі знімального процесу і дізнатись думку творців про розвиток вітчизняного кіно.

