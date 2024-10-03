У Відні відбулись австрійські прем’єри українських фільмів. ФОТОрепортаж

В останній тиждень вересня у Відні відбулись премʼєрні покази українських фільмів "Мій карпатський дідусь" режисера Зази Буадзе і "Батько", дебютної режисерської роботи Олександра Кобзаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фільми особисто презентували виконавець головних ролей Богдан Бенюк і режисер Заза Буадзе.

Організаторка кінопоказів, засновниця фестивалю UStream Fest Олександра Саєнко, поділилась враженням: "Ми спостерігаємо неухильне зростання інтересу до українського мистецтва як з боку міжнародної публіки, так і з боку українців. Українська частина нашої аудиторії збільшилась суттєво внаслідок російської агресії. Люди, відірвані від Батьківщини, тим більше потребують власного культурного продукту, емоційного та інтелектуального звʼязку зі своїм середовищем".

Обидва покази пройшли в переповнених залах кінотеатру CineCenter, відомого своїм фокусом на європейському фестивальному кіно. Емоційності заходам додала можливість публіки поспілкуватись з митцями, почути з перших вуст історії зі знімального процесу і дізнатись думку творців про розвиток вітчизняного кіно.

