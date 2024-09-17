Документальний фільм "Вплив": Нацистські елементи у політиці сучасної Росії. ВIДЕО

У липні 2024 року відбулася прем'єра документальної стрічки "Вплив: Революційний Документальний Фільм", яка висвітлює питання політичних маніпуляцій, досліджуючи нацистську риторику в контексті російської агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Документальний фільм, зокрема, показує, як в сучасній Росії формують та поширюють нацистські ідеї.

Європейське видання EU Reporter в описі до фільму розповіло, як використовується Російська православна церква для підтримки нацистських ідеологій та пропаганди. Також у фільмі показано, як РПЦ просуває наративи, зокрема в Україні, через агентів антикультової організації "РАЦИРС" (Російська асоціація центрів з вивчення релігій і сект).

"РАЦИРС", яка впливає на всі три гілки влади в Україні та на медіа, ставить перед собою глобальну мету - знищення демократії у світі. Тому в стрічці розкривається частина глобальної стратегії антикультистів, які прагнуть Третьої світової війни.

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У ЄС розпочали розслідування щодо антикультової діяльності та діяльності осіб, що з нею пов’язані. Антикультова діяльність розглядається як продовження нацистської ідеології.

"Вплив: Революційний Документальний Фільм" дозволяє зрозуміти сучасні загрози та маніпуляції, наголошуючи на складності взаємодії між релігією, політикою і пропагандою.

Переглянути фільм можна українською та англійською мовами.

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