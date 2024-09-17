Документальний фільм "Вплив": Нацистські елементи у політиці сучасної Росії. ВIДЕО
У липні 2024 року відбулася прем'єра документальної стрічки "Вплив: Революційний Документальний Фільм", яка висвітлює питання політичних маніпуляцій, досліджуючи нацистську риторику в контексті російської агресії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Документальний фільм, зокрема, показує, як в сучасній Росії формують та поширюють нацистські ідеї.
Європейське видання EU Reporter в описі до фільму розповіло, як використовується Російська православна церква для підтримки нацистських ідеологій та пропаганди. Також у фільмі показано, як РПЦ просуває наративи, зокрема в Україні, через агентів антикультової організації "РАЦИРС" (Російська асоціація центрів з вивчення релігій і сект).
"РАЦИРС", яка впливає на всі три гілки влади в Україні та на медіа, ставить перед собою глобальну мету - знищення демократії у світі. Тому в стрічці розкривається частина глобальної стратегії антикультистів, які прагнуть Третьої світової війни.
У ЄС розпочали розслідування щодо антикультової діяльності та діяльності осіб, що з нею пов’язані. Антикультова діяльність розглядається як продовження нацистської ідеології.
"Вплив: Революційний Документальний Фільм" дозволяє зрозуміти сучасні загрози та маніпуляції, наголошуючи на складності взаємодії між релігією, політикою і пропагандою.
Переглянути фільм можна українською та англійською мовами.
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Мене, як маму, вразила тема масових вбивств у школах. Найстрашніше, що за цими вбивствами стоять справжні люди, яких ми ніколи не побачимо. Вони просто використовують дітей як маріонеток. Діти вбивають дітей... Це жахливо... Ще мене вразила тема нацизму. Страшні події, пов'язані з нацистськими методами часів Гітлера, досі повторюються. Те, що колись відбувалося в нацистській Німеччині, зараз відтворюється на території Росії по відношенню до України. Я була впевнена, що наші діди і прадіди, сдобули над ними перемогу.
Нажаль.... Це глибоко... вражає ...Велика вдячність за цей ФІЛЬМ.
моя думка що потрібно вирішувати ту нечисть з наших країн і забороняти пропаганду в смі. Взагалі новини не можуть бути в приватних руках… говорю вам як людина котра працювала на одному з каналів і
а що вони про Україну морозять??? та їм язики повідривати треба і на кіл посадити за всі їхні звірства... як можна було так очорнити нашу націю, щоб нас пішли вбивати??? і це робилось руками вовкулаків-попів у рясах та їхніми пособниками!!!!
все кидайте і йдіть дивитися фільм, поки не видалили, бо такі фільми зазвичай блокують і закривають...
я вже встиг подивитися.
там все на фактах ґрунтується, з джерелами. і друзям відправте, щоб знали, що за гниди це влаштували.
вважаю що пора створювати міжнародний трибунал по рашці и терору що вона коїть вже скільки років.... сподіваюсь після цього розслідування з фільму так и станеться!!!!!!!!!!!!!!!
Тут тобі й теорія всесвітньої змови у всій красі - (абстрактний і неназваний, проте поданий як нібито цілісний) світ зла, що об'єднався у намаганні розхитати і знищити Америку, і багато чого іншого.
А про культи як воно подано - якщо так, тоді ті, кого, приміром, свого часу охмурив Ажеладжа, - зовсім і не були зобмі й не перебували ані під яким агресивним ідеологічним впливом. Як і прихильники культу Марії Деві Христос (пам'ятаєте таких у 1990-х - ті, що Софію Київську захопити спробували). З цими останніми мені доводилося стикатися особисто.