В июле 2024 года состоялась премьера документальной ленты "Воздействие: Революционный документальный фильм", которая освещает вопросы политических манипуляций, исследуя нацистскую риторику в контексте российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Документальный фильм, в частности, показывает, как в современной России формируют и распространяют нацистские идеи.

Европейское издание EU Reporter в описании к фильму рассказало, как используется Русская православная церковь для поддержки нацистских идеологий и пропаганды. Также в фильме показано, как РПЦ продвигает нарративы, в частности в Украине, через агентов антикультовой организации "РАЦИРС" (Российская ассоциация центров по изучению религий и сект).

"РАЦИРС", которая влияет на все три ветви власти в Украине и на медиа, ставит перед собой глобальную цель - уничтожение демократии в мире. Поэтому в ленте раскрывается часть глобальной стратегии антикультистов, которые стремятся к Третьей мировой войне.

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В ЕС начали расследование в отношении антикультовой деятельности и деятельности лиц, которые с ней связаны. Антикультовая деятельность рассматривается как продолжение нацистской идеологии.

"Воздействие: революционный документальный фильм" позволяет понять современные угрозы и манипуляции, подчеркивая сложность взаимодействия между религией, политикой и пропагандой.

Посмотреть фильм можно на украинском и английском языках.

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