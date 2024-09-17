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Документальный фильм "Воздействие": Нацистские элементы в политике современной России. ВИДЕО

В июле 2024 года состоялась премьера документальной ленты "Воздействие: Революционный документальный фильм", которая освещает вопросы политических манипуляций, исследуя нацистскую риторику в контексте российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Документальный фильм, в частности, показывает, как в современной России формируют и распространяют нацистские идеи.

Европейское издание EU Reporter в описании к фильму рассказало, как используется Русская православная церковь для поддержки нацистских идеологий и пропаганды. Также в фильме показано, как РПЦ продвигает нарративы, в частности в Украине, через агентов антикультовой организации "РАЦИРС" (Российская ассоциация центров по изучению религий и сект).

"РАЦИРС", которая влияет на все три ветви власти в Украине и на медиа, ставит перед собой глобальную цель - уничтожение демократии в мире. Поэтому в ленте раскрывается часть глобальной стратегии антикультистов, которые стремятся к Третьей мировой войне.

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В ЕС начали расследование в отношении антикультовой деятельности и деятельности лиц, которые с ней связаны. Антикультовая деятельность рассматривается как продолжение нацистской идеологии.

"Воздействие: революционный документальный фильм" позволяет понять современные угрозы и манипуляции, подчеркивая сложность взаимодействия между религией, политикой и пропагандой.

Посмотреть фильм можно на украинском и английском языках.

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Автор: 

нацизм (347) россия (95569) фильмы (399)


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Топ комментарии
+7
нічого нового, росія - нацистська країна, все чітко розібрано і документально доведено. Сподіваюсь тепер це дійде до всього світу.
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18.09.2024 01:13
+5
Найпотужніший фільм.
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17.09.2024 20:51
+5
Цей фільм просто відкриття... його треба подивитися всім українцям, щоб розуміли, яка пропоганда велася проти нашої країни і скільки років! Винуватці мають відповісти за всі смерті в Україні
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18.09.2024 00:07
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Адже багато українських блогерів так захоплювалися цими фільмами, Я їм усім писав що це російська пропаганда!!! а вони так і не повірили...
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17.09.2024 20:18 Ответить
Прочитайте ще раз по кожному слову цю новину! Добре написано що розслідування відкрито в напорі і що церкву використовують як інструмент для маніпуляції свідомістю людей в россії! Про що ви взагалі пишете? Можете хоч якось пояснити свою думку і де саме тут російська пропаганда? Насправді пишаюся що ця інформація слала доступна то цього нацизму нової версії не має сил терпіти! Таке відчуття ніби і не читали що пишуть… я в шоці. А потім розноситься фейк, бо лінь прочитати навіть одну сторінку, не те що загуглити інформацію на інших сторінках та провести аналіз… де ваш розум ? ось чому ми так живемо і вже не бачимо краю того сміття фейкового сміття.
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19.09.2024 16:34 Ответить
почав дивитися. цікавий.
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17.09.2024 20:23 Ответить
І чого цього фільму немає на Канадському фестівалі? Бо ***** не проплатив? Чи там немає "руцкіх мальчікав в трусіках каторіх нужна пажалєть"
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17.09.2024 20:34 Ответить
Найпотужніший фільм.
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17.09.2024 20:51 Ответить
Свого роду "Дух времени" був такий фільм, але не рівня цьому, бо тут не реальний витік інформації який може сильно зашкодити тіньвим режисерам нинішнього світу. Фільм вартий перегляду для думаючих людей.
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17.09.2024 23:43 Ответить
Починаєш дивитись,наче якась підбірка про всесвітній зговір. А потім згаю Штати наприкінці 2021-го і розумію,що до них все ж треба дослухатись 😉
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17.09.2024 23:45 Ответить
Не можу погодитись. В самому початку шокувало як сильно впливає на здоровʼя людей негативний зміст новин особливо пропаганда в них. Шокують цифри кожна 4 смерть то від нервів. А що не так само зараз у нашій країні? Ніби ті нацики вже і в українських новинах пустили корні.
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19.09.2024 16:39 Ответить
Цей фільм просто відкриття... його треба подивитися всім українцям, щоб розуміли, яка пропоганда велася проти нашої країни і скільки років! Винуватці мають відповісти за всі смерті в Україні
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18.09.2024 00:07 Ответить
Вчора переглянула фільм, який перевернув моє сприйняття. Радісно бачити, що він з'являється на просторах Інтернету.

Мене, як маму, вразила тема масових вбивств у школах. Найстрашніше, що за цими вбивствами стоять справжні люди, яких ми ніколи не побачимо. Вони просто використовують дітей як маріонеток. Діти вбивають дітей... Це жахливо... Ще мене вразила тема нацизму. Страшні події, пов'язані з нацистськими методами часів Гітлера, досі повторюються. Те, що колись відбувалося в нацистській Німеччині, зараз відтворюється на території Росії по відношенню до України. Я була впевнена, що наші діди і прадіди, сдобули над ними перемогу.

Нажаль.... Це глибоко... вражає ...Велика вдячність за цей ФІЛЬМ.
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18.09.2024 00:11 Ответить
згідно цього фільму виходить, що ця гнида - Володимир Рогатін, сидить в Києві і розказує кацапам, що Україна це сатанінська секта яку треба знищити?? якщо це не державна зрада, то шо це? чому його разом з іншими агентами РАЦИРС не загребло СБУ ще 10 років тому?
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18.09.2024 00:12 Ответить
Фільм просто неймовірний! Я дуже вражена тим, скільки правди показано. Нарешті стало зрозуміло, хто і як насправді спланував війну в Україні!!!
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18.09.2024 00:25 Ответить
нічого нового, росія - нацистська країна, все чітко розібрано і документально доведено. Сподіваюсь тепер це дійде до всього світу.
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18.09.2024 01:13 Ответить
знаєте шановний! Не треба кствити клеймо на росію бо тим самим ви ставите клеймо на кожному громадянину тої країни! А чим тоді ви кращий? Мої рідні та подруги живуть в рос і кожен раз ледь не плачуть коли говоримо на тему війни. Вони в шоці і не знають як можуть зупинити це все і той пи.. зець що в них відбувається. Вчора тітка сказала що хочуть зробити єдину віру в країні. Типу у нас одна віра і один Бог і дуже гонять на інших людей називаючи їх страшними словами. Вона говорить що вже страшно ходити до магазину… саме цікаве що ці демони говорять мов мусульмани знищують всіх хто не іншої віри а самі🤬 і так я розумію маніпуляції з різних сторін і це насправді саме страшне що маніпулюють найсвятішим і ведуть нас всіх на см..ть. Чи забули як нас назвали людоїдами? А зараз їх називають нацистами… яка різниця? Це все далі травля один одного.

моя думка що потрібно вирішувати ту нечисть з наших країн і забороняти пропаганду в смі. Взагалі новини не можуть бути в приватних руках… говорю вам як людина котра працювала на одному з каналів і
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19.09.2024 16:57 Ответить
нарешті відкрилась правда про те, що в рашці відбувається!!!! але те, що там 4 рейх влаштовують ці тварюки - щелепу збирав кілька днів.... це ж якими треба бути нелюдами, щоб організувати притон у країні, яка розгромила нацизм у другій світовій??? просто тварі!!!!
а що вони про Україну морозять??? та їм язики повідривати треба і на кіл посадити за всі їхні звірства... як можна було так очорнити нашу націю, щоб нас пішли вбивати??? і це робилось руками вовкулаків-попів у рясах та їхніми пособниками!!!!

все кидайте і йдіть дивитися фільм, поки не видалили, бо такі фільми зазвичай блокують і закривають...

я вже встиг подивитися.
там все на фактах ґрунтується, з джерелами. і друзям відправте, щоб знали, що за гниди це влаштували.

вважаю що пора створювати міжнародний трибунал по рашці и терору що вона коїть вже скільки років.... сподіваюсь після цього розслідування з фільму так и станеться!!!!!!!!!!!!!!!
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18.09.2024 02:20 Ответить
Так ось чому Зеля гнав попів метлею драною, коли прийшли його коронувати. Начебто щось знав. Або хтось підказав. Якби то не було, а причині нацизму в расєї викрито.
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18.09.2024 11:36 Ответить
Пам'ятаю, з 2014 року або ще раніше, рашівські пропагандони навіюють всьому світові що українці фашисти-людожери, яких треба знищувати. А виявляється, справжні фашисти з логовом окопалися у раші. Скільки ж вони горя вони нам принесли...😥 Добре що за них взялися!
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18.09.2024 12:35 Ответить
Шахливий фільм. Якийсь дуже вже тенденційний і плутаний. Багато що поставлене з ніг на голову.
Тут тобі й теорія всесвітньої змови у всій красі - (абстрактний і неназваний, проте поданий як нібито цілісний) світ зла, що об'єднався у намаганні розхитати і знищити Америку, і багато чого іншого.
А про культи як воно подано - якщо так, тоді ті, кого, приміром, свого часу охмурив Ажеладжа, - зовсім і не були зобмі й не перебували ані під яким агресивним ідеологічним впливом. Як і прихильники культу Марії Деві Христос (пам'ятаєте таких у 1990-х - ті, що Софію Київську захопити спробували). З цими останніми мені доводилося стикатися особисто.
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18.09.2024 14:00 Ответить
Теж з ними спілкувалися і робили в свій час про них сюжети… і не так там все просто як то здається… моя думка що цим всим мають займатися конкретно на міжнародному рівні щоб насправді витягнути то все на люди. А де саме притягнуто за вуха? Дещо мене теж цікавить але так розумію що в фільмі немає деяких деталей. Скоріше за все то лишили для розслідування вже самих органів. Але не знаю як розслідування в Європі поставе на місце і наведе порядок в рос за стільки років не вдалося а тут раптом щось зможуть зробити. Ну насправді не дуже віриться
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19.09.2024 17:05 Ответить
Напевно, всі українці давним-давно зрозуміли, що наративи, які просуває росія, тісно пов'язані з нацизмом. Те, що зараз відбувається, - це треш. Можливо, завдяки цьому фільму нарешті Європа і весь цивілізований світ звернуть увагу і зрозуміють, що це повернення фашизму в його суті. Вдалось переглянути цей фільм, і, чесно кажучи, стало відкриттям, яка пропаганда велась давним-давно щодо українців. І це почалось ще під час Революції Гідності. І найстрашніше, що їхні "батюшки" в храмах розповідають людям такі жахливі речі, спекулюючи ім'ям Бога. Тепер зрозуміло, чому деякі індивіди так відстоювали, щоб в Україні було РПЦ - гра на два фронти. Сподіваюсь, що у нас вистачить розуму, щоб зробити висновки з цього фільму і не повторити помилок минулого. Інформації дуже багато, потрібно кілька днів, щоб переглянути і осмислити все.
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18.09.2024 23:56 Ответить
Що за інформація
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19.09.2024 17:06 Ответить
Щось в цьому є. Працювала на одному з каналів в столиці. Бачила на свої очі як 13 років тому подавалася інформація. Тому і лишила ту роботу бо совість не дозволяє мені писати і говорити до людей в такому ключі. Здивувало що на цей фільм взагалі звернули увагу. Особливо в Європі. Але що Європа на порозі розпаду зможе зробити з рос? Якщо це не зробили до цих пір. Зараз прийшла думка що хіба що в європейських країнах відбувається те саме що і в рос? Напевно ті ж самі мають вплив і на Європу. То взагалі жах якщо це правда. Подивилась третю частину фільму і поки що не маю сил на наступну частину. Насправді навіть писати страшно про них відгук. Живемо в такому страшному світі де сусіди, які мають прийняти на допомогу насправді стають ворогами і загрожують дітям. Маю надію що помиляюсь і на тих хто ховається за спиною церкви дістануть і вони будуть відповідати за смерті мільйони людей і дітей
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19.09.2024 17:22 Ответить
 
 