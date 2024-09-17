Документальный фильм "Воздействие": Нацистские элементы в политике современной России. ВИДЕО
В июле 2024 года состоялась премьера документальной ленты "Воздействие: Революционный документальный фильм", которая освещает вопросы политических манипуляций, исследуя нацистскую риторику в контексте российской агрессии против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Документальный фильм, в частности, показывает, как в современной России формируют и распространяют нацистские идеи.
Европейское издание EU Reporter в описании к фильму рассказало, как используется Русская православная церковь для поддержки нацистских идеологий и пропаганды. Также в фильме показано, как РПЦ продвигает нарративы, в частности в Украине, через агентов антикультовой организации "РАЦИРС" (Российская ассоциация центров по изучению религий и сект).
"РАЦИРС", которая влияет на все три ветви власти в Украине и на медиа, ставит перед собой глобальную цель - уничтожение демократии в мире. Поэтому в ленте раскрывается часть глобальной стратегии антикультистов, которые стремятся к Третьей мировой войне.
В ЕС начали расследование в отношении антикультовой деятельности и деятельности лиц, которые с ней связаны. Антикультовая деятельность рассматривается как продолжение нацистской идеологии.
"Воздействие: революционный документальный фильм" позволяет понять современные угрозы и манипуляции, подчеркивая сложность взаимодействия между религией, политикой и пропагандой.
Посмотреть фильм можно на украинском и английском языках.
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Мене, як маму, вразила тема масових вбивств у школах. Найстрашніше, що за цими вбивствами стоять справжні люди, яких ми ніколи не побачимо. Вони просто використовують дітей як маріонеток. Діти вбивають дітей... Це жахливо... Ще мене вразила тема нацизму. Страшні події, пов'язані з нацистськими методами часів Гітлера, досі повторюються. Те, що колись відбувалося в нацистській Німеччині, зараз відтворюється на території Росії по відношенню до України. Я була впевнена, що наші діди і прадіди, сдобули над ними перемогу.
Нажаль.... Це глибоко... вражає ...Велика вдячність за цей ФІЛЬМ.
моя думка що потрібно вирішувати ту нечисть з наших країн і забороняти пропаганду в смі. Взагалі новини не можуть бути в приватних руках… говорю вам як людина котра працювала на одному з каналів і
а що вони про Україну морозять??? та їм язики повідривати треба і на кіл посадити за всі їхні звірства... як можна було так очорнити нашу націю, щоб нас пішли вбивати??? і це робилось руками вовкулаків-попів у рясах та їхніми пособниками!!!!
все кидайте і йдіть дивитися фільм, поки не видалили, бо такі фільми зазвичай блокують і закривають...
я вже встиг подивитися.
там все на фактах ґрунтується, з джерелами. і друзям відправте, щоб знали, що за гниди це влаштували.
вважаю що пора створювати міжнародний трибунал по рашці и терору що вона коїть вже скільки років.... сподіваюсь після цього розслідування з фільму так и станеться!!!!!!!!!!!!!!!
Тут тобі й теорія всесвітньої змови у всій красі - (абстрактний і неназваний, проте поданий як нібито цілісний) світ зла, що об'єднався у намаганні розхитати і знищити Америку, і багато чого іншого.
А про культи як воно подано - якщо так, тоді ті, кого, приміром, свого часу охмурив Ажеладжа, - зовсім і не були зобмі й не перебували ані під яким агресивним ідеологічним впливом. Як і прихильники культу Марії Деві Христос (пам'ятаєте таких у 1990-х - ті, що Софію Київську захопити спробували). З цими останніми мені доводилося стикатися особисто.